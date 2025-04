«El público palentino es exigente, entendido y aprecia las cosas bien hechas»

El guitarrista alicantino Alejandro Hurtado (San Vicente del Raspeig, 1994) atesora una sólida formación técnica y musical ­–titulado en guitarra clásica por el conservatorio ... de su ciudad natal y en guitarra flamenca por el superior de Córdoba, donde obtuvo matrícula de honor y el premio extraordinario fin de carrera– y es un gran conocedor de los grandes tocadores jondos de la historia. Mimbres que, sumados a su pasmosa evolución y maestría, le han proclamado como uno de los insignes concertistas actuales, como ya demostró en 2017 cuando alzó el Bordón Minero. Hurtado se sube a las tablas del Teatro Principal de Palencia, por segunda vez este año ­–la primera lo hizo en marzo con la cantaora Rocío Luna–, junto a la bailaora Estela Alonso para presentar este viernes (20:30 horas) el espectáculo 'Arte flamenco clásico'.

–Arte flamenco clásico' es un vis a vis entre el baile de Estela Alonso y su toque de guitarra.

–Como preludio a darnos la mano Estela y yo en el espectáculo, yo toco durante media hora la guitarra interpretando la música de Ramón Montoya y Manolo de Huelva, dos maestros de la guitarra de los años 30 y cuya música tuve ocasión de grabar con los instrumentos originales. Esa década coincide con el momento en que la guitarra flamenca de concierto adquiere cierta solvencia por su repertorio. Y, ya luego, con Estela haré la gran jota de Francisco Tárrega y, después, ella continuará con su espectáculo.

–¿Cómo definiría este espectáculo?

–Yo rescato lo que hicieron ciertos guitarristas muchos años antes de que apareciera en escena el gran Paco de Lucía, que fue el que paseó la guitarra por todo el mundo. El flamenco cristalizó como género, tanto en el cante como en la guitarra, entre mediados del siglo XIX y principios del XX y en el concierto de Palencia voy a mostrar esa guitarra flamenca primitiva, pero con influencias de la clásica y esos aires andaluces de la escuela bolera que propiciaron posicionarla en el plano concertista y, de esta forma, los guitarristas pudieron expresarse como solistas. En Palencia actué acompañando a la cantaora Rocío Luna en el mes de marzo y me encantó el Teatro Principal, es muy acogedor, son de esos teatros que te abrazan. Además, el público fue muy cercano y de trato caluroso, fue un concierto como en 'petit comité', muy íntimo. El público palentino es exigente, entendido y se nota que aprecia las cosas bien hechas.

–¿Será una reinterpretación de su primer disco, 'Maestros del arte clásico flamenco' (2022)?

–Eso es. Voy a interpretar esa serie de toques y a revisar el pasado con esa gran jota, pero evolucionada.

–Además de venerar a Ramón Montoya y Manolo de Huelva, ¿a qué otros guitarristas reverencia?

–Como buen aficionado, yo reverencio a todos los guitarristas. Me encanta la guitarra antigua y la moderna. Mi manera de sentir y de expresarme es tocar desnudo, es decir, con la guitarra a pelo. Uno de mis referentes actuales es Rafael Riqueni, aunque yo bebo de todos los lados y me gusta que la guitarra tenga ese compromiso con el flamenco, con la música y que sea consecuente con el género que se toca. En el mundo de la guitarra hay muchas vertientes escénicas, pero yo, al igual que Montoya, defiendo la guitarra como solista, ya que puede brillar por sí sola sin necesidad de rodearse de más elementos.

–¿Qué tiene de especial su repique?

–Eso lo tendría que decir otra gente. Cuando interpreto a esos maestros de los años 30, intento transmitir la personalidad de cada uno de ellos, trato de ser fiel a sus toques. Pero, cuando compongo mi propia música, mi guitarra tiene un toque lírico, con mucho matiz y mucha dinámica, mi guitarra es comprometida con el flamenco y con la guitarra española.

–Con nueve años hizo sus pinitos con la guitarra y con doce ganó el primeo de su amplio listado de premios. ¿Ha sido un niño prodigio de este instrumento?

–A mí me apuntaban a los concursos porque un chiquillo no podía actuar en ningún lado y los concursos te daban la oportunidad de subirte a los escenarios y enfrentarte a esa situación. Y, respondiendo a la pregunta, no me considero un niño prodigio porque, si lo eres, tienes la misma técnica con 10 que con 20 o 30 años. Yo tenía facilidad con la guitarra, pero he tenido que estudiar mucho y mi técnica ha evolucionado mucho.

–Su segundo trabajo, 'Tamiz' (2024), fue su presentación como compositor.

–Los temas de 'Tamiz' son propios, que he ido trabajando mucho en el tiempo hasta que han madurado. Ya he grabado mi tercer disco, que me gustaría sacarlo antes del verano. Este álbum, que contiene peteneras, serranas, tangos… refleja mi momento actual de verdad y tiene ese punto concreto de mediados del siglo XIX, donde la guitarra clásica adquiere un papel relevante, y de cómo evoluciona hasta llegar a un flamenco lo más actual posible. Veo el flamenco con todas las puertas abiertas.

–Tras varias ediciones en las que el Bordón Minero quedó desierto, usted se presentó en 2017 al Festival del Cante de las Minas y llevó el trofeo.

–Ese fue mi último concurso al que me presenté. Tengo un recuerdo muy bonito de ese festival porque compartí la final con los guitarristas Luis Medina, de Córdoba y al que conozco, e Israel Cerreduela, hijo uno de mis maestros, David. El Bordón Minero es uno de los más prestigiosos, junto con el Concurso de Arte Flamenco de Córdoba. Antes, los concursos tenían mucha más importancia y eran el único medio para darte a conocer, pero, hoy en día, con las redes sociales salen grabaciones de jóvenes promesas de distintas disciplinas artísticas.

–Como acompañante de cantaores, ¿qué voces del panorama actual le deslumbran?

–Yo escucho de todas las épocas, pero del panorama actual me gustan mucho Ángeles Toledano, María Terremoto, Israel Fernández, Rocío Luna… Son todos jóvenes, es la nueva hornada del flamenco, que, por cierto, está haciendo una labor fantástica. Y qué decir de Miguel Poveda o Mayte Martín. Son voces que sigo escuchando y que me siguen emocionando.