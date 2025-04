«Escribo tan de verdad que quien escucha mis canciones, conoce mis secretos»

De la mano de la emisora Los40, el músico y cantautor Nil Moliner (Barcelona, 1992) ofrecerá este miércoles, a las 21:00 horas, un concierto ... en el Teatro Jesús Meneses de Villamuriel de Cerrato. Moliner, también compositor, comenzó su carrera cuando era un adolescente en el grupo CyBee, del que formó parte trece años, y, tras su disolución, prosiguió su camino en solitario. Con su primer álbum, editado en 2020, fue reconocido por Los40 Music Awards como artista revelación. Al año siguiente vio la luz su segundo trabajo, 'Un secreto al que gritar', y en 2023 firmó 'Lugar Paraíso'.

-Villamuriel de Cerrato será este miércoles una de las paradas de su gira 'Lugar Paraíso', con la que está recorriendo el país desde mayo del año pasado.

-Así es. No conozco Villamuriel, pero en Palencia capital actué hace tres años. Recuerdo que fue en una plaza y que lo pasamos muy bien; había mucha gente y fue un concierto increíble. Espero tener la misma experiencia en Villamuriel, donde tocaré canciones de situaciones que he vivido, que me han contado y que he visto. Procuro que la gente salga de mis conciertos un poco más feliz y que en ellos vivan todas las emociones posibles. Cada concierto tiene su magia, independientemente de si se realiza en un espacio al aire libre o en un teatro, como es el caso de Villamuriel.

-¿Son los últimos coletazos de este tour?

-La gira continuará durante toda la temporada primavera-verano y la cerramos el 27 de diciembre con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

-¿Qué tipo de público atrae Nil Moliner?

-Mi música es para todo tipo de público y a mis conciertos va gente de todas las edades; eso es algo que me hace mucha ilusión.

-¿Qué queda de aquel adolescente que emprendió su carrera musical?

-Yo creo que queda todo, porque me sigo viendo el mismo, obviamente con más experiencia porque van pasando los años. Sigo siendo el mismo chaval, vivo en el mismo sitio de siempre y mantengo el mismo círculo de amistades, algo que agradezco porque todo eso me ha permitido tener los pies en el suelo.

-Después de dos décadas en la música, ¿en qué le ha cambiado significativamente la vida?

-En muchas cosas, sobre todo profesionalmente. Al final, cuando uno se dedica a lo que más le gusta en el mundo, se tiene una sensación de plenitud increíble. Los años han ido pasando, pero en lo que yo considero fundamental a nivel personal no he cambiado.

-¿En qué momento se dio cuenta de que su proyección artística comenzaba a despegar?

-Por suerte, mi trayectoria ha sido progresiva. He pasado de actuar en salas de cincuenta o cien personas y de hacer versiones de otros grupos a componer mis propias canciones y a tener muchísimo más público, pero el proceso ha sido gradual y no ha habido un punto de inflexión concreto.

Claves del éxito «Si las supiera, serían mi Biblia. Intento hacer las cosas con mucho amor, con pasión y con mucha verdad»

-Siendo compositor, ¿por qué esperó hasta 2020 para publicar su primer álbum discográfico?

-En mis inicios formé parte del grupo CyBee, en el que cantábamos en catalán, un proyecto en el que estuvimos cerca de trece años y con él editamos dos discos e hicimos bastantes giras. Cuando se disolvió fue cuando inicié mi carrera en solitario y en 2020 fue cuando publiqué 'Bailando en la batalla', con el que fui artista revelación de Los40 Music Awards, un premio que agradecí muchísimo y que es consecuencia de un trabajo en el tiempo. Yo no hago música para conseguir méritos de este tipo, pero cuando vienen son bienvenidos y me hacen mucha ilusión. Yo trabajo para obtener una recompensa emocional, no material.

-Después de ese trabajo sacó a la luz dos más prácticamente consecutivos.

-Exacto. A mí me gusta mucho hacer música y compongo muchas canciones y, entonces, había que dar salida a esas letras. De ahí que publicase en 2021 'Un secreto al que gritar' y, dos años más tarde, 'Lugar Paraíso'.

-¿Está más que satisfecho con su trayectoria?

-Por supuesto. Cada día que me levanto agradezco todo lo que he conseguido, aunque nadie me ha regalado nada. Es una suerte dedicarme a lo que más me gusta y contar con el equipo que tengo y con la gente que me sigue, que es increíble.

Proyección «Quiero volar hasta donde la salud me lo permita quiero estar muchísimos años dando guerra en la música»

-¿Cuáles son las claves de su éxito?

-No tengo ni idea. Si las supiera, serían mi Biblia. Intento hacer las cosas con mucho amor, con pasión y con mucha verdad y procuro pasármelo bien en todos los procesos.

-¿Hasta dónde quiere volar?

-Hasta donde la salud me lo permita. Quiero estar muchísimos años dando guerra en la música, que la familia vaya creciendo mucho más, poder materializar los shows que me rondan por la cabeza y seguir componiendo.

-Voy a plantearle tres preguntas aludiendo a los títulos de sus tres discos. ¿En qué batalla está bailando ahora?

-En la bonita batalla de estar cocinando muchísimos proyectos nuevos. Cosas nuevas que van a ver luz muy pronto.

-¿Qué secreto suyo grita a los cuatro vientos?

-Soy una persona de guardar secretos de la gente de mi alrededor; soy muy buen confesionario. Me gusta gritar pocos secretos, pero escribo tan de verdad y tanto de mí que, al final, quien escucha mis canciones, conoce mis secretos.

-¿Dónde halla su paraíso?

-Mi paraíso es un sitio en el que poder estar en calma con la que gente a la que quiero y, también, el escenario de los conciertos a los que acude la gente que me sigue.