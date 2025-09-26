Un reglamento para desarrollar excepciones y particularidades de la ordenanza

La ordenanza reguladora de la futura Zona de Bajas Emisiones se convertirá en el marco jurídico que debe aplicar el Ayuntamiento de Palencia para controlar ... el acceso de vehículos de motor a la superficie que queda delimitada y que coincide prácticamente con el denominado casco histórico de la ciudad.

En ella se articulan una serie de normas generales de funcionamiento, pero también un amplico abanico de excepciones que reducen drásticamente las restricciones impuestas a la circulación de vehículos y que han sido, en gran medida, introducidas a instancias de grupos de la oposición, como el PP, que debido a ello ofreció su voto favorable en la primera de las votaciones.

«Es una ordenanza de las más laxas de toda España, nadie debería temerla. Prácticamente limita solo la entrada de los coches que no tengan etiqueta, aquellos que son los más contaminantes, y lo limita para los casos en los que suponga entrar por entrar, porque hay tantas excepciones que incluso con esos vehículos se va a poder entrar. Para traer los niños al colegio, para efectuar una compra o contratar algún servicio, para llevar la mascota al veterinario o para atender a una embarazada, por ejemplo», explica el concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Palencia, Antonio Casas, quien señala además que el objetivo de la norma no es prohibir el uso de los vehículos particulares, sino estimular a los ciudadanos para que se utilicen menos.

«Tenemos la costumbre de ir en coche a todas partes e intentar aparcar en la puerta. Y no es necesario. En Palencia tenemos la suerte de contar con aparcamientos públicos disuasorios y también disponemos de un transporte urbano que puede facilitarnos la movilidad. Y eso es lo que se quiere fomentar con la ordenanza de bajas emisiones», recalca el edil.

Casas insiste en que no se busca impedir el acceso de vehículos al centro de la ciudad, como se aprecia por el elevado número de excepciones, pero también explica que no va a resultar fácil su aplicación.

El Ayuntamiento deberá, una vez aprobada la ordenanza, redactar un reglamento en el que se desarrollen de una forma práctica las medidas que incluye. En este sentido pone como ejemplos los tramos horarios en los que se autorizará la entrada de vehículos que no cumplan la norma para dejar niños en los colegios, los modos de registrar las matrículas de los vehículos que puedan beneficiarse de las excepciones o los plazos que se concederán para presentar las facturas de compra o de servicio que justifiquen una entrada no autorizada en la Zona de Bajas Emisiones.