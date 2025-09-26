El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los peatones cruzan a la altura de los Cuatro Cantones la nueva calle cerrada al tráfico.

Un reglamento para desarrollar excepciones y particularidades de la ordenanza

«Es de las más laxas de toda España, nadie debería temerla. Prácticamente limita solo la entrada de los coches que no tengan etiqueta», afirma el concejal de Medio Ambiente

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:20

La ordenanza reguladora de la futura Zona de Bajas Emisiones se convertirá en el marco jurídico que debe aplicar el Ayuntamiento de Palencia para controlar ... el acceso de vehículos de motor a la superficie que queda delimitada y que coincide prácticamente con el denominado casco histórico de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

