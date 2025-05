Seis grandes paneles electrónicos informarán sobre el tráfico y los aparcamientos

La entrada en funcionamiento de la denominada Zona de Bajas Emisiones en el casco histórico de Palencia es algo que queda aún muy lejos en ... el horizonte. La aprobación definitiva de la ordenanza reguladora que debe dar soporte legal a este nuevo modelo de regulación del tráfico aún no se ha producido y, por otro lado, el texto normativo aprobado inicialmente no establece restricciones de acceso hasta el 1 de agosto de 2027.

La aprobación de esta ordenanza es obligatoria para que pueda implantarse el modelo de Zona de Bajas Emisiones y hasta ahora, el equipo de gobierno socialista había logrado consensuar la medida con el Grupo Popular, que consiguió incorporar al texto importantes exenciones, con el fin de que la norma resultase lo menos restrictiva posible.

Sin embargo, no parece que de cara a la aprobación definitiva en un próximo pleno el acuerdo político entre ambos partidos pueda reproducirse, puesto que el PP ya ha anunciado que no podrán contar con su voto favorable-aunque lo hubiesen pactado inicialmente- si el equipo socialista no da marcha atrás en su decisión de cierre al tráfico de las calles Don Sancho y La Cestilla, una medida que desde el PSOE insisten en remarcar como inamovible.

Pero se apruebe en los próximos meses o no la ordenanza de las bajas emisiones, lo que no puede pararse tan fácilmente es el proceso de adecuación técnica y urbanística de la ciudad para su futura puesta en marcha. El Ayuntamiento formalizó a finales del pasado año el contrato para la implantación de los sistemas electrónicos con los que se controlará el acceso al área delimitada por la Zona de Bajas Emisiones, y los trabajos están ya desarrollándose, con el objetivo de que estén acabados antes del 30 de noviembre de este año, tal y como se especificaba en el pliego de condiciones de la licitación de este proyecto. La adjudicación ha recaído en la empresa Kapsch Trafficcom Transportation, por un presupuesto total de 1.673.212 euros, con los impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de 9 meses.

De esta forma, la empresa no solo debe encargarse de la instalación en la vía pública de todos los dispositivos electrónicos necesarios para el control de acceso a la Zona de Bajas Emisiones, sino que también debe suministrar el sistema informático para su gestión, así como otros elementos, entre los que figuran una serie de sensores ambientales para la medición de la calidad del aire y de otros parámetros meteorológicos.

Pero además, en el pliego de condiciones se especifica también que la adjudicataria debe instalar en puntos estratégicos ubicados en las diferentes entradas a la ciudad grandes paneles informativos sobre la situación del tráfico en la capital palentina. Serán seis en total y ya levantan su llamativa estructura en localizaciones como el inicio de la avenida de Santander, la avenida de Cuba, la avenida de Asturias, el acceso al Puente Mayor desde Allende el Río, la avenida de Madrid (glorieta de la Primera Universidad) y San Telmo. «El objetivo es informar sobre la situación del tráfico, calidad del aire, información de la zona de bajas emisiones de Palencia para mejorar la movilidad y la información a los ciudadanos y conductores. Por eso se instalarán paneles de señalización variable en los principales lugares de la ciudad», según se recoge en el pliego de condiciones del contrato, en donde también se establecen los contenidos básicos que deben ofrecer los paneles informativos: incidentes de tráfico ocasionales; cortes e itinerarios alternativos; información de la zona de bajas emisiones, estado de los aparcamientos y otros mensajes de interés, especialmente seguridad vial.

«Van a ser unos paneles muy versátiles, que nos van a permitir ofrecer una información muy amplia. Fundamentalmente sobre el estado del tráfico y sobre la ocupación de los aparcamientos público. Vamos a poder ver las plazas de aparcamiento libres que hay en la ciudad, los cortes de tráfico, las rutas alternativas... Y todo con una calidad de imagen muy buena. El sistema electrónico con el que van a contar nos permitiría incluso retransmitir los partidos del Palencia Baloncesto, porque los paneles van a estar preparados hasta para cuestiones como esta, aunque, desde luego, esa no vaya a ser su función», explica el concejal de Tráfico, Antonio Casas, quien recalca que todavía no están operativos, aunque en algunos momentos puedan verse encendidos.

«No debemos olvidar que los paneles forman parte de un contrato mucho más amplio destinado a la implantación de los controles de acceso de la Zona de Bajas Emisiones. El contrato no solo incluye las cámaras de vigilancia para los vehículos, sino también estos paneles informativos, Y, por lo tanto, no podrán funcionar plenamente hasta que el Ayuntamiento haya recepcionado las obras y esto no está previsto hasta finales de año», manifestó el concejal.

El contrato incluye también la instalación de seis estaciones medidoras de la calidad ambiental, que ofrecerán lecturas de parámetros como los gases contaminantes, la concentración de partículas o las variables meteorológicas (temperatura, humedad relativa y presión atmosférica).

La parta más llamativa

Sin embargo, la parte más llamativa del contrato es la instalación de 39 cámaras en diferentes punto de la ciudad, que permitirán registrar todos los vehículos que accedan al área limitada de la Zona de Bajas Emisiones. De momento, estas videocámaras aún no han comenzado a instalarse, pero deben estar ya distribuidas por toda la ciudad, en la misma fecha de finales de finales de noviembre. «Se ha comenzado con los paneles informativos, porque son los elementos, debido a su envergadura que precisan de una menor obra civil. Las cámaras se instalarán a lo largo de las próximas semanas», indicó el concejal de Tráfico.

Este sistema, destinado a captar las matrículas de todos los vehículos que entran y salen de la Zona de Bajas Emisiones, con el fin de comprobar si cumplen los requisitos, estará formado por 39 videocámaras que se colocarán en todas las calles que permiten acceder o salir de esa almendra central de la ciudad, que más o menos se corresponde con la trama urbana del casco histórico. La Zona de Bajas Emisiones estará delimitada por las avenidas de Castilla, Simón Nieto, Antigua Florida, Casado del Alisal, Manuel Rivera y el Paseo del Salón. Estas vías de circunvalación seguirán siendo de uso libre como hasta ahora, sin embargo, todas las calles interiores tendrán restricciones de acceso en función del vehículo que vaya a hacer uso de sus calzadas.