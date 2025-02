El PSOE entona el 'mea culpa' y se compromete a reducir los gastos sin crédito

Debate intenso, de los que gusta escuchar hasta el final. Por muy largo que fuera. Mucho, desde luego, muy por encima de los tiempos establecidos ... para las intervenciones. Pero la verdad es que había mucho que explicar, que replicar, que argumentar y hasta que disculpar.

Desde luego, se trata de un tema serio, ya que afecta a más de 800.000 euros en facturas de proveedores todavía sin pagar, y eso se apreciaba especialmente en el tono seco y formal con el que el concejal de Hacienda, el socialista Carlos Hernández, abrió el turno de intervenciones, y también en el semblante que lució durante todo el pleno el edil de Cultura y Fiestas, Francisco Fernández, responsable directo de la contratación de muchos de esos gastos que se hicieron sin disponer de crédito presupuestario.

Porque el punto del día iba de eso precisamente, de la aprobación de un gran expediente de reconocimiento extrajudicial de obligaciones, es decir, dar el visto bueno a que se paguen cientos de facturas correspondientes a servicios que ha recibido el Ayuntamiento para los que no había dinero en la caja. Y se trataba este jueves de un tema especialmente serio porque el equipo de gobierno socialista traía el expediente al pleno con un dictamen previo en la Comisión de Hacienda que había sido desfavorable. El resto de los grupos políticos no estaban dispuestos a dar de paso este modelo de contratación sin crédito presupuestario, con lo que si la votación en el pleno también resultaba desfavorable, el Ayuntamiento no podría pagar a los proveedores, lo que acarrearía sin duda un aluvión de demandas judiciales por impago. «Un descrédito para la imagen del Ayuntamiento», advirtió el concejal de Hacienda, además de un quebranto para la economía de esos empresarios que habían adelantado el dinero al Consistorio.

Y a partir de aquí, tras los llamamientos de Carlos Hernández a la responsabilidad de los 25 concejales para no deteriorar la imagen del Ayuntamiento ni perjudicar a los proveedores, comenzó el recital de críticas al modelo de gestión del gasto del equipo socialista. Muy duros desde todos los frentes, con posicionamientos firmes hasta el final en la mayoría de los casos, incluso de grupos como Vox, que hasta ahora siempre se había manifestado crítico con el reconocimiento extrajudicial, pero que finalmente había votado sí. En esta ocasión, fue un no rotundo, como el de Vamos Palencia, el de IU-Podemos o el del concejal no adscrito Ricardo Carrancio.

Solo los socialistas votaron sí, pero sus votos por sí solos son insuficientes, con lo que el manto salvador les llegó de la abstención del Partido Popular, y también del otro no adscrito, Domiciano Curiel. Pero estas abstenciones no llegaron exentas de reprimendas y fueron tan graves como las de los que votaron no, pero fueron salvadoras, al fin y al cabo, con lo que el equipo de gobierno podrá abonar esos 815.208 euros de facturas sin crédito, de los que más de la mitad, 436.300 euros, corresponden a gastos de la Concejalía de Cultura y Fiestas, buena parte de ellos para pagar contratos de San Antolín.

Y todo el aluvión de críticas de la oposición por esa falta de rigor en el control de los fondos públicos, encontró en esta ocasión una actitud de reconocimiento y cierta humildad entre el equipo de gobierno, que no dudó en entonar el 'mea culpa', así como a comprometerse a que no volvería a repetirse una situación semejante. No por ello, dejaron tampoco de intentar justificar su proceder en el gasto. Especialmente castigado había sido el concejal de Festejos, del que se llego a pedir el ceso o la dimisión, por lo que el propio Francisco Fernández admitió haber cometido errores, aunque también señaló que dada la complejidad de la programación de actividades festivas y la necesidad de adelantar las programaciones, hubiese resultado más perjudicial para los empresarios anular los contratos que ya estaban hechos, cuando se conoció que no habría remanentes del año anterior para poder afrontar muchos gastos ya comprometidos.

Ampliar El concejal de Festejos, Francisco Fernández. Marta Moras

Al final, fue la propia alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, quien en aras a proteger a su concejal, asumió la responsabilidad de haber seguido adelante con la programación festiva contratada, a pesar de conocer que no existía crédito presupuestario, ni remanentes, con el fin de no perjudicar a los proveedores. Y tras las justificaciones y las disculpas llegaron los compromisos. El concejal de Festejos insistió en que no repetirá la política de adelantar contrataciones sin conocer si se dispondrá de crédito para ello y aseveró que esas facturas pendientes del año anterior correspondientes a su área se pagarán con presupuesto de este año, que no se aumentará, para no penalizar a otros departamentos municipales.

Y también llegó el compromiso el concejal de Hacienda, exigir un continuo y detallado informe a los jefes de todos los servicios municipales para que lleven un control de los gastos comprometidos, con el fin de detectar qué partidas se quedan a cero, para determinar si deben suplementarse mediante una modificación presupuestaria, para reducir al máximo el reconocimiento extrajudicial.

Un control que se hará necesario a tenor de la advertencia del concejal del PP Sergio Abril, «hasta aquí ha llegado esta historia», en referencia a que será la última vez que el voto de los populares permitirá la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de estas características.