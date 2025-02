El Ayuntamiento oficializa la expulsión de Domiciano Curiel de Vamos Palencia

José María Díaz Palencia Jueves, 20 de febrero 2025, 14:32 Comenta Compartir

Ya no se sienta junto a su antiguas compañeras de Vamos Palencia. Domiciano Curiel ha corrido su silla hasta el último puesto de la bancada, al asumir la condición de concejal no adscrito, como consecuencia de su expulsión del grupo municipal de Vamos Palencia.

De esta forma, Curiel ya ha intervenido solo en su nombre a lo largo de todo el pleno ordinario de este jueves e incluso sus votos han diferido en muchas ocasiones de los emitidos por su anterior formación política. El caso más llamativo ha sido el voto en la moción presentada por Vamos Palencia para pedir a la alcaldesa la entrega de documentos sobre el soterramiento al presidente del Gobierno y el ministro de Transportes durante el congreso del PSOE. Aunque Domiciano Curiel ha manifestado que compartía el fondo de la moción, finalmente no la ha apoyado y se ha abstenido al entender que el planteamiento de la propuesta no era el adecuado.

En la primera parte del pleno, se ha dado cuenta a la corporación de todos los cambios que implica la expulsión del concejal de su anterior grupo político y se han tenido que votar las propuestas de diferentes modificaciones en el organigrama municipal, como la composición de las comisiones informativas, la representación en órganos colegiados y colegios públicos o sobre el régimen retributivo de los concejales, dado que Domiciano Curiel, al quedar como edil no adscrito a ningún grupo político dejará de disponer de la condición de dedicación exclusiva, que lleva aparejado el cobro de un salario bruto anual de 51.500 euros, distribuidos en catorce pagas. A partir de ahora, deja de recibir el sueldo mensual y solo percibirá las dietas por asistencia a los plenos y las comisiones informativas, con lo que queda en la misma situación que Ricardo Carrancio, que fue expulsado de Vox.

En este sentido, ve modificado también el valor de su voto en esas comisiones informativas. La alcaldesa ha hecho una reordenación en las comisiones, que quedan constituidas por ocho miembros a efectos de valor de voto, aunque nominalmente puedan llegar a asistir hasta diez concejales. Se establecen tres miembros del PSOE; dos del PP, uno de IU-Podemos, y uno también para Vox y para Vamos Palencia, aunque su voto solo tendrá un valor ponderado del 66,67%. Como también se permite la asistencia a los no adscritos, puede aumentar el número nominal de personas, pero no del valor de los votos, que debe limitarse a ocho, por lo que los ediles no adscritos tienen también una ponderación en el valor de su votación del 33,3%.

En cuanto las retribuciones, la expulsión de Domiciano Curiel ha acarreado otros cambios en las asignaciones fijadas para Vamos Palencia. Al perder el anterior portavoz la dedicación exclusiva, la alcaldesa le ha ofrecido esta condición al nuevo grupo de la formación localista, configurado ahora con solo las ediles Maribel Contreras y Marta Font. Esta última, todavía de baja por maternidad, será la nueva portavoz, con lo que en el pleno de este jueves ha tenido que actuado su compañera como suplente. En el pleno se ha acordado también que una de las dos ediles de Vamos Palencia percibirá, a petición propia, una dedicación parcial del 75%, lo que supone un sueldo bruto anual de 38.627 euros. Pero además, la formación localista ha renunciado a uno de los tres puestos de personal eventual que tenía asignado hasta ahora. «El grupo municipal Vamos Palencia ha decidido optimizar el uso de los recursos públicos con una doble medida: renunciar a la contratación de un tercer eventual, plaza que estuvo ocupada menos de un mes, y reducir la dedicación exclusiva del grupo al 75% para una de sus concejales, en lugar del 100% que tenía asignado su portavoz en la anterior organización del grupo», se afirma en un comunicado difundido por la formación localista.

Con esta modificación solicitada por Vamos Palencia, el reparto de dedicaciones exclusivas en el Ayuntamiento queda de la siguiente manera: una para la alcaldesa (54.593 euros anuales), cinco para los concejales del PSOE delegados de área (53.563 euros), dos para los concejales del PSOE delegados de servicio (52.533 euros), una completa para un concejal del PP (51.503 euros), media para una edil del PP (25.751 euros), una completa para un concejal de Vox (51.503 euros), una parcial del 75% para una concejal de Vamos Palencia (38.627 euros) y una también parcial del 75% para el concejal de IU-Podemos (38.627 euros).