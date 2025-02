Domiciano Curiel achaca a una venganza personal su expulsión de Vamos Palencia

José María Díaz Palencia Martes, 18 de febrero 2025, 14:13 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

No está solo. Esa es la primera impresión que ha querido Domiciano Curiel transmitir a la ciudadanía palentina en su primera comparecencia pública desde que ... el partido Vamos Palencia, del que era vicepresidente y portavoz municipal anunciase su expulsión. El concejal, ahora no adscrito a ningún grupo en el Ayuntamiento de Palencia, se deshizo en agradecimientos a los cientos de personas que, según manifestó, le han transmitido en las últimas semanas palabras de ánimo y apoyo para que continúe con su labor en el Consistorio. Pero además, no quiso comparecer solo y reforzó esa imagen de apoyo, incluso en el seno del propio Vamos Palencia, al ofrecer la rueda de prensa acompañado del que es todavía el secretario del grupo municipal en el Ayuntamiento, Rafael Carreño, quien corroboró todos los argumentos esgrimidos en su defensa por Domiciano Curiel. Carreño, que se encuentra de baja médica desde el pasado 5 de septiembre, no dejó lugar a dudas sobre su compromiso de apoyo al hasta hace menos de un mes portavoz de su grupo político y mostró también su intención de reincorporarse a su puesto como secretario municipal de Vamos Palencia cuando se recupere de sus problemas de salud.

Con estos mimbres arrancaba una larga comparecencia ante los medios de comunicación, la primera desde su expulsión, «porque así me lo ha recomendado mi abogado», según indicó Curiel, quien intentó rebatir todas las acusaciones planteadas por la dirección de Vamos Palencia para justificar su expulsión del partido. Así, Domiciano Curiel insistió reiteradamente en que en ningún momento ha utilizado expresiones o cometido acciones que puedan considerarse una vejación para cualquiera de sus compañeros de partido. Vamos Palencia explicó que fueron dos denuncias en este sentido las que dieron lugar a la apertura del expediente que finalmente se cerró con la expulsión del que era su vicepresidente y uno de sus fundadores, además de su principal referente entre los ciudadanos. Curiel negó tajantemente estas acusaciones y utilizó para su defensa el testimonio de Rafael Carreño, quien negó haber presenciado los denunciados actos vejatorios durante el más de año y medio que ha trabajado diariamente en el despacho municipal de Vamos Palencia. «Curiosamente, todo empieza cuando Rafa se pone de baja. Durante todo el tiempo que él estuvo, que fue hasta el septiembre pasado no hubo nada, y cuando coge la baja parece que es cuando llegan las denuncias», señaló Curiel. «Es testigo de que no ha habido vejaciones de ningún tipo». Del mismo modo, el concejal expulsado rechaza el resto de acusaciones que se han lanzado contra él, como el abuso de poder, «pero qué poder voy a tener yo si soy el portavoz del grupo, no tengo poder sobre esas personas», se pregunta, al tiempo que insiste en que no ha coaccionado a ninguno de sus compañeros de partido; solo se ha ausentado de sus obligaciones como portavoz por razones médicas justificadas y su único interés «es siempre el beneficio de Palencia». Domiciano Curiel, que reconoce no entender los motivos que han llevado a esta situación, sospecha que detrás de su expulsión del partido se encuentra una venganza personal del presidente de Vamos Palencia, Diego Isabel Lamoneda, por su rechazo expreso a que la formación se presentase a las elecciones generales. «Es la única razón que se me ocurre. Yo entendía que Vamos Palencia tenía que ser un partido localista, centrado exclusivamente en los asuntos de Palencia y me opuse a que se concurriese a las elecciones generales. Pero está claro que alguno lo que tenía era interés en ser diputado nacional. Si no, no se entiende que a los pocos días de resultar elegido concejal, yendo el número dos de la lista, renuncies para irte a una candidatura nacional», señala en referencia a Diego Isabel Lamoneda, manifestando además que era él quien debería haberse quejado por el abandono del presidente del partido de su responsabilidad municipal. Asimismo, Curiel, que lamentó las formas en las que se ha desarrollado todo el expediente de expulsión, por lo que ha presentado un recurso ante el comité de garantías del partido, manifestó también que las coacciones las había recibido él para exigir su renuncia. El concejal explicó que en los documentos que le había remitido Vamos Palencia para comunicarle la apertura del expediente disciplinario se le advertía de que si no dimitía de una forma pactada se le abriría un proceso de expulsión que dañaría su imagen y le resultaría doloroso. «Soy yo el coaccionado», recalcó, mostrando también una firme determinación de presentar una denuncia ante los tribunales al entender que el procedimiento se ha desarrollado de forma irregular.

