Vamos Palencia antepone la «coherencia» al «peso político» con la expulsión de Curiel

Vamos Palencia reconoce que pierde fuerza en el Ayuntamiento de Palencia. Su «peso político», tal y como ha reconocido el secretario de la formación Diego Lamoneda, se verá sensiblemente reducido, ya que dejará de ser «definitorio» en las votaciones, al haberse quedado solo con dos ... concejales tras la expulsión del partido de Domiciano Curiel, su portavoz hasta el pasado viernes. Hasta ahora, eran tres los ediles de Vamos Palencia, que sumados a los diez socialistas del equipo de gobierno, alcanzaban el número suficiente para llegar la determinante mayoría absoluta. Tras la expulsión de curiel, una alianza entre ambas formaciones se queda cerca, pero no alcanza esos trece votos necesarios, con lo que se hace obligatorio la búsqueda de otros apoyos.

Pero esta circunstancia no parece importar a los integrantes de Vamos Palencia, que ha preferido sacrificar ese «peso político» en aras de la «coherencia», según ha señalado el presidente de la formación, Fidel Ramos, quien ha recalcado que la expulsión de Domiciano Curiel, uno de los cofundadores de la formación y su principal cara visible, «ha sido dolorosa y valiente, pero también un ejemplo de coherencia».

Fidel Ramos ha explicado que Vamos Palencia «pierde fuerza» en el Ayuntamiento (también en la Diputación, ya que Curiel era el único representante de esta formación en la institución provincial), pero mantiene intactos los valores fundacionales del partido, «la diversidad y el pluralismo». Ramos ha incidido en que precisamente la ruptura con la «esencia» de Vamos Palencia es una de las causas que subyacen en la expulsión. «La forma en que tenía de imponer sus ideas no era la correcta», ha manifesfado el presidente del partido quien, al igual que el resto de los ya excompañeros de formación, ha reprochado a Domiciano Curiel un «excesivo personalismo y unas formas autoritarias».

Durante una rueda de prensa convocada para explicar en profundidad de las causas de la expulsión, Diego Lamoneda ha ido desgranando todo el proceso de la causa abierta contra Domiciano Curiel, que, según ha explicado, se inicia con dos denuncias de integrantes del partido por «coacciones y vejaciones». Se abre entonces un expediente (en el mes de diciembre) y se suman al proceso otra serie de hechos que según explicó el secretario de Vamos Palencia vulneran diferentes apartados de los estatutos del partido. Lamoneda se refirió a «incumplimientos de mandatos del comité ejecutivo de forma reiterada y repetitiva» y a «dejación de funciones de representación obligada por su cargo en reuniones y actos públicos». Asimismo, indicó que a lo largo de la tramitación se añadió otro cargo por la ruptura de la confidencialidad del proceso del expediente interno que se seguía contra él. Según ha explicado el secretario, Domiciano Curiel pudo presentar alegaciones por escrito y también pudo ofrecer su versión, así como también sus testigos, en una audiencia que duró más de cinco horas. Tras ello, el comité elaboró la resolución que finalmente ha acabado en la expulsión del partido.

Vamos Palencia que hizo pública la decisión el pasado viernes ha esperado hasta hoy para dar los pasos administrativos oficiales en este sentido, con la comunicación por registro tanto al Ayuntamiento como a la Diputación de Palencia de la expulsión de sus filas de Domiciano Curiel y la retirada de la representación del partido en todos los órganos. Esta circunstancia implica importantes cambios en la estructura orgánica del Ayuntamiento, dado que Curiel formaba parte hasta ahora de la Junta de Gobierno Local y percibía un sueldo por dedicación exclusiva. Tras la expulsión del grupo municipal, previsiblemente, quedará como concejal no adscrito, lo que no le permitirá disponer de esa dedicación exclusiva y tampoco podrá formar parte del órgano de asesoramiento de la alcaldesa.

Sin embargo, estos cambios internos, según han reconocido los dirigentes de Vamos Palencia, no tienen por qué afectar a la relación que hasta ahora han mantenido la formación localista con el equipo de gobierno del PSOE. «No hemos querido hacer política con este acto», insistía Diego Lamoneda, quien recalcaba además que «el acuerdo de gobernanza no tiene nada que ver con todo esto».

«La moción de censura no está sobre la mesa»

Aunque el secretario de Vamos Palencia sí expresaba su preocupación por la falta de avances en el cumplimiento de las demandas de la formación localista que se firmaron para dar luz verde a la investidura de Miriam Andrés como alcaldesa de Palencia. «Es el PSOE el que tiene que poner en marcha el acuerdo», recalcó Lamoneda, al tiempo que recordó a los socialistas que la paciencia de su formación tiene un límite. «Tienen que saber que están en tiempo de descuento», advirtió. «O en los próximos meses se pone en marcha la oficina de atracción de empresas e inversiones o internamente tendremos que tomar decisiones».

Sobre este aspecto no quiso profundizar más, ya que señaló que, aunque insistió en ese «tiempo de descuento», recalcó que aún hay plazo y que no hay todavía ninguna medida de presión o de ruptura sobre la mesa. «Sabemos que tenemos menos fuerza y que cualquier decisión no queda exclusivamente en manos de Vamos Palencia, pero que sepan que sí están en tiempo de descuento». Con respecto a una posible moción de censura, el secretario de Vamos Palencia señaló que es una posibilidad que se valoraría en el caso de que haya «una propuesta sobre la mesa», pero dejó claro que en el seno de la formación localista todavía no se ha abordado esta situación.

Porque según explicó el secretario de Vamos Palencia la ideología debe ponerse a un lado cuando se piensa en el futuro de la ciudad, por lo que pidió también a los partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, que aprovechen la mayoría que tienen en diferentes equipos de gobierno, nacional, autonómico y de la Diputación, para plantear grandes proyectos que beneficien a Palencia. Lamoneda garantizó el apoyo de su grupo a cualquier propuesta que se plantee y que suponga un beneficio para la ciudad sin importar el color político del que proceda la idea. Recalcó que el Ayuntamiento se encuentra en estos momentos «muy dividido y plural», por lo que insistió en la necesidad de todos los partidos de buscar apoyos. Por su parte, Fidel Ramos quiso también recordar a Domiciano Curiel que consiguió su credencial como concejal bajo las siglas de Vamos Palencia, «por lo que si es coherente, independientemente de si sigue adscrito a nuestra formación o no, no debería suponer una pérdida de fuerza para Vamos Palencia y debería apoyar las propuestas de nuestro grupo, porque serán aquellas para las que le votaron», manifestó.

Fidel Ramos quiso también hacer un repaso del acuerdo alcanzado con el PSOE y recordó que su grupo obtuvo más de 4.000 sufragios en las elecciones municipales. Indicó que en este tiempo, Vamos Palencia ha sido determinante para garantizar la congelación de impuestos y para poner en marcha el denominado clúster de los cuidados para impulsar la ciudad como un referente en el ámbito de los servicios sociales. También señaló que se han dado pasos para colaborar con el alfoz, aunque lamentó que se hayan paralizado. También se quejó de que no se haya puesto en marcha, por las reticencias del equipo socialista, la oficina de atracción de empresas.

Del mismo aplaudió que se haya licitado la redacción de un nuevo Plan General de Urbanismo y reclamó un apoyo más decidido de toda la ciudadanía palentina al soterramiento del ferrocarril. «Hay otra forma de hacer política. Administrar los bienes públicos no solo consiste en subir impuesto, consiste en hacer una gestión de forma eficaz», recalcó Fidel Ramos.