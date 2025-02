Curiel sostiene que puede recurrir la expulsión ante el comité de garantías del partido

No ha querido aún hacer declaraciones públicas. Apenas unas pocas frases, a la espera de «los pasos que aún podemos dar». Domiciano Curiel se ha limitado a señalar que su expulsión de Vamos Palencia no ha seguido todos los cauces reglamentarios del propio partido, por ... lo que su intención es recurrir la decisión ante el comité de garantías.

Poco más ha querido señalar tras la rueda de prensa ofrecida por sus ya excompañeros para justificar la decisión de Vamos Palencia de expulsar de sus filas a uno de sus fundadores y portavoz en el grupo municipal en el Ayuntamiento de Palencia.

Curiel se ha limitado a indicar que estaba estudiando qué pasos va a dar a partir de ahora y que todavía no se ha dirigido al Ayuntamiento para solicitar ningún cambio en sus condiciones como concejal, puesto que tiene pensado recurrir al comité de garantías del partido.

La expulsión de Vamos Palencia conlleva el paso a la condición de concejal no adscrito a ningún grupo político, pero debe ser el propio edil el que lo solicite tras registrarse oficialmente la retirada de la confianza por parte de sus anteriores compañeros. A partir de ese momento, el concejal expulsado puede entregar su acta y dimitir o solicitar su inscripción como grupo político propio o como concejal no adscrito. En el Ayuntamiento de Palencia no se concede la formación de grupo propio a los ediles expulsados de otro, con lo que el futuro que le espera es la condición de no adscrito, la misma que ostenta Ricardo Carrancio, tras haber sido expulsado el pasado año del grupo municipal de Vox.

En el entorno cercano a Domiciano Curiel se especula que la decisión de expulsar al portavoz municipal responde a la posición de enfrentamiento continuo que ha mantenido con respecto al equipo de gobierno socialista, llegando a manifestar en diversas ocasiones su apoyo a una moción de censura, que él mismo estaría impulsando en contra de la posición de otros dirigentes de Vamos Palencia.