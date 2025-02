Marta Font será la nueva portavoz de Vamos Palencia

La expulsión de Domiciano Curiel del grupo municipal de Vamos Palencia implica la ejecución de numerosos cambios en el organigrama del Ayuntamiento de Palencia. El más evidente afecta a la portavocía de la formación localista, que pasará a manos de la concejala Marta Font, una ... joven arquitecta que ocupó el puesto número dos de la lista de Vamos Palencia en las elecciones municipales. Aunque, por el momento, hasta el 25 de febrero, el cargo lo asumirá la número tres del grupo, la edil Maribel Contreras, hostelera de profesión, dado que Marta Font se encuentra de baja por maternidad.

Pero no será este el único cambio, puesto que la alcaldesa, Miriam Andrés, deberá decidir quién ocupa el puesto que deja vacante Domiciano Curiel en la Junta de Gobierno Local, dado que previsiblemente el edil expulsado conservará su acta de concejal y será registrado como concejal no adscrito a ningún grupo político, una circunstancia que supone la pérdida de gran parte de los privilegios de los que disfrutan el resto de los ediles. Incluso se verá reducido el valor de su voto en las comisiones de las que forme parte. Curiel percibía además un sueldo en concepto de dedicación exclusiva, que se concede a todos los grupos municipales, y que ahora se queda sin titular, por lo que Vamos Palencia tiene que comunicar al Ayuntamiento si lo rechaza o se concede esta liberación a alguna de las dos concejalas que quedan en el grupo municipal. «Aún no nos lo hemos planteado», aseveró Marta Font.

Lo que todavía no está claro es la forma en la que afectará esta nueva situación a las relaciones del PSOE con Vamos Palencia, socios de investidura, pero distanciados en los últimos meses, especialmente por la beligerancia del propio Domiciano Curiel contra el equipo socialista. «Se abre una nueva etapa, un lienzo en blanco», reconoció Marta Font, al ser preguntada por el modelo de relaciones que el nuevo grupo de Vamos Palencia quiere mantener con el grupo de gobierno del PSOE. Incluso la nueva portavoz reconoció que el partido podría replantearse una entrada en el equipo de Miriam Andrés si la alcaldesa reiterase el ofrecimiento inicial que fue rechazado.

«Ya hemos dicho que se trata de un lienzo en blanco», reiteró Marta Font, dejando abierta las puertas a un sinfín de situaciones incluso contradictorias, puesto que esta respuesta llegaba tan solo unos minutos después de que el propio secretario de su partido, Diego Lamoneda, en la misma rueda de prensa, no cerrase del todo la posibilidad de una moción de censura.

Todos estos cambios deben implementarse a lo largo de los próximos días, dado que Vamos Palencia no ha registrado oficialmente la expulsión de Domiciano Curiel hasta este miércoles. El partido localista ha procedido también a efectuar la comunicación a la Diputación, dado que Curiel era el representante de Vamos Palencia en la corporación provincial, formando parte del grupo mixto. La Diputación debe ahora determinar en que situación queda Domiciano Curiel tras la expulsión de su partido.