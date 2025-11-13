El PSOE denuncia una gestión «poco ágil» orientada al «autobombo» en los presupuestos de la Diputación

El Norte Palencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:07 Comenta Compartir

El portavoz del PSOE en la Diputación de Palencia, Miguel Ángel Blanco, ha considerado que el presupuesto presentado por el equipo de gobierno del PP en la institución provincial es «el mayor de la historia», con 107 millones de euros, pero «sin avances significativos», y ha anunciado la presentación de 38 enmiendas por un valor de 3,6 millones adicionales, además de una modificación interna de 6 millones. Blanco justificó una enmienda a la totalidad que no se materializará por la mayoría absoluta del PP, pero denunció una gestión «poco ágil y poco eficaz» orientada al «autobombo».

El presupuesto crece en 5 millones respecto al año anterior, un incremento que Blanco atribuye en «más del 60% a fondos del Estado: 2,7 millones del fondo complementario, más cerca de 300.000 euros por mayor recaudación en IVA e IRPF derivada del crecimiento económico y el empleo», explicó. «Más dinero que viene única y exclusivamente del Gobierno de España», enfatizó, mientras criticó que no se traduzca en «acciones concretas para la provincia de Palencia», aseguró, según recoge Ical.

Entre las críticas principales, el portavoz socialista señaló la falta de novedades reseñables y lo comparó con la incorporación de 10 millones en remanentes el pasado mayo bajo el eslogan 'Palencia +10', que generó «promoción mediática» pero «no se refleja en el documento actual». Asimismo, Blanco denunció que no cubren necesidades básicas como el arreglo de caminos o la mejora de instalaciones deportivas, que se posponen a remanentes futuros, y que la Diputación actúa como «una entidad financiera» con 50 millones «paralizados en cuentas corrientes, que generan intereses en lugar de invertirlos».

Blanco acusó al equipo de gobierno que preside Ángeles Armisén de «potenciar la burocracia, desaprovechar la administración pública y carecer de una estrategia clara» para la provincia y lamentó la ausencia de promoción pese al volumen récord.

Los socialistas aseguraron que las 38 enmiendas «buscan mejorar el presupuesto sin aumentar el techo global en la propuesta estrella (enmienda 38), que redistribuye 3,3 millones en fondos directos y objetivos a ayuntamientos para que decidan sus prioridades». Las otras 37 implican un aumento real de 3,6 millones (3,3% del presupuesto) y abarcan todas las áreas: saneamiento, abastecimiento de agua, eliminación de fibrocemento, parque de maquinaria en Cervera, vivienda, brigadas forestales ampliadas a nueve meses, dotación para bomberos profesionales, plan de atracción de inversiones, reforestación contra el cambio climático, reciclaje, caminos, instalaciones deportivas, cultura todo el año con transporte para núcleos pequeños, mantenimiento de bibliotecas y bibliobús, museos y servicios sociales.

La financiación propuesta incluye minoración de partidas existentes, mayor endeudamiento externo (frente a los 1,5 millones del PP), aumento de 200.000 euros en el recargo provincial del IAE por parques eólicos y solares, y reclamación a la Junta de Castilla y León por coparticipación en extinción de incendios.

Finalmente, Blanco recordó que enmiendas rechazadas en 2024, como el plan de inversiones o el castillo de Monzón, aparecen ahora en el presupuesto, e instó al PP a «creer en la provincia» y negociar. El PSOE votará en contra si no se aceptan las enmiendas, que representan «modificaciones mínimas» cualitativa y cuantitativamente asumibles. Las enmiendas se defienden en comisiones y el pleno para la aprobación del presupuesto está previsto para el 27 de noviembre.

La Diputación informa de que concluido el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de presupuestos, han sido registradas un total de 77 por los distintos grupos políticos. El PSOE suma 38 enmiendas, Izquierda Unida-Podemos han elevado 38 y Domiciano Curiel, 1. Siguiendo con el calendario de tramitación de Presupuestos, los grupos defendían este jueves sus enmiendas en la Comisión de Hacienda. El equipo de gobierno asegura que seguirá trabajando para que la institución provincial cuente con unos nuevos presupuestos que estén en vigor el 1 de enero.