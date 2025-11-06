La Diputación de Palencia eleva a 107 millones sus cuentas para el año que viene, un 5% más que en 2025 Las inversiones alcanzan los 42 millones de euros, el 39% del total

La Diputación de Palencia ha presentado este jueves en la Comisión de Hacienda el proyecto de presupuestos para 2026, que supera los 107 millones de euros y cuyo objetivo es que entre en vigor el 1 de enero, una vez aprobado en pleno. El documento, entregado a los grupos políticos para su análisis, refleja un aumento del 5,03% respecto a 2025 (casi 5,12 millones más) y mantiene la deuda a cero.

Las inversiones alcanzan los 42 millones de euros, un 20% más que el año anterior (7 millones adicionales), representando el 39% del total. El documento prioriza la vivienda, con una nueva partida de 100.000 euros para entidades locales menores y un incremento del 50% en la aportación al programa Rehabitare de la Junta de Castilla y León.

En inversiones destacadas, el proyecto destina 1,35 millones a la rehabilitación del Castillo de Monzón y 1,24 millones al Plan de Actuación Integral (PAI) Territorio Personas, que incluye Aguilar de Campoo, Herrera de Pisuerga, Barruelo de Santullán y Alar del Rey. La movilidad se ve reforzada en el 47,44% en la red provincial de carreteras (1,42 millones más) y se triplica la partida para el transporte a la demanda Dipucar (72.000 euros adicionales).

En seguridad, Protección Civil y Extinción de Incendios, las cuentas crecen un 10% para cubrir parques en Aguilar de Campoo y Saldaña, así como sueldos de nuevos bomberos.

Las políticas sociales asignan 7,6 millones a la ayuda a domicilio y elevan un 273% las obras en Centros de Acción Social (CEAS), hasta 560.000 euros. Por su parte, el desarrollo económico incrementa un 66,7% el Plan de Atracción de Empresas (100.000 euros) y añade la misma cantidad en ayudas al tejido empresarial, según figura en el proyecto.

