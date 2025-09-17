El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Zona posterior de la Alcoholera, todavía en obras. Manuel Brágimo

Una próxima segunda fase para la reforma de Virrey Velasco

Los trabajos en la plaza de la Alcoholera se encuentra próximos a su conclusión

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:02

Mientras las obras en la zona de la Alcoholera se encuentran muy avanzadas y se espera su conclusión para las próximas semanas, la situación en ... la plaza de Virrey Velasco resulta mucho más complicada, puesto que la firma que ejecuta los trabajos, la Unión Temporal de Empresas formada por las mercantiles Geoxa General de Construcciones y Activa Parques y Jardines, ha tenido problemas con el suministro de algunos materiales, especialmente con los necesarios para la instalación de los nuevos bancos.

