Una próxima segunda fase para la reforma de Virrey Velasco

Mientras las obras en la zona de la Alcoholera se encuentran muy avanzadas y se espera su conclusión para las próximas semanas, la situación en ... la plaza de Virrey Velasco resulta mucho más complicada, puesto que la firma que ejecuta los trabajos, la Unión Temporal de Empresas formada por las mercantiles Geoxa General de Construcciones y Activa Parques y Jardines, ha tenido problemas con el suministro de algunos materiales, especialmente con los necesarios para la instalación de los nuevos bancos.

Esto ha llevado a que el Ayuntamiento le haya concedido una prórroga hasta el 9 de noviembre. Esta actuación, presupuestada en más de 900.000 euros es, por otra parte, solo la primera fase de la intervención que se ha planteado en esta gran plaza del barrio de Santiago y que supone una remodelación integral del espacio. En estos momentos, esos nuevos bancos se encuentran ya en proceso de instalación, lo que permitirá agilizar los trabajos, que se han visto ralentizados en las últimas semanas.

Y al mismo tiempo que se ejecuta esta primera fase, el Ayuntamiento ha abierto un procedimiento negociado con varias empresas para determinar el licitador final de las obras de la segunda fase, que tendrán un presupuesto de alrededor de medio millón de euros, y que se quieren iniciar también este año.

Mientras, la obra de la Alcoholera, que ha supuesto la transformación de toda la parte posterior del futuro centro cultural de Pan y Guindas, contaba con un plazo de cuatro meses y medio y un presupuesto superior a los 700.000 euros.