La urbanización de La Tejera a lo largo del otoño dará continuidad al plan de los barrios

«Los barrios». Este ha sido uno de los 'mantras' más repetidos por la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, a lo largo de los últimos ... años. Lo fue durante la campaña electoral que le condujo hasta la Alcaldía y ha seguido siéndolo durante estos dos primeros años de mandato. La mejora general de los barrios, el mantenimiento de sus infraestructuras, la limpieza de las calles, la renovación de las vías públicas han sido desde el primer momento la base de las intervenciones públicas de la regidora palentina, aunque paradójicamente, las grandes obras que se han ejecutado hasta el momento se han desarrollado en la zona más céntrica de la ciudad. También es cierto que se trataba de actuaciones ya comprometidas por el anterior equipo de gobierno municipal, para las que ya existían proyectos, licitaciones en marcha o subvenciones europeas.

Pero la ejecución de estas obras no ha hecho que el grupo socialista que ahora dirige el Ayuntamiento se haya olvidado de ese compromiso suscrito con los barrios, y por ello ha centrado las actuaciones urbanísticas que ha podido ya promover desde el gobierno municipal en esas zonas de la ciudad más alejadas del casco histórico. Se ha visto en los planes de asfaltado que ha ido programando o en el reciente plan de acerados, que se ha dirigido fundamentalmente hacia el Cristo.

Pero también en los diferentes proyectos urbanísticos que se han ido planteando en los últimos meses y cuya ejecución comenzó en la primavera pasada. La alcaldesa había prometido una actuación por cada año de mandato y hasta ahora no ha logrado cumplir esa promesa, pero ya tiene las bases para llegar a las próximas elecciones con la vitola de objetivo logrado.

Actuaciones que se desarrollan en los barrios. Manuel Brágimo

Las obras de transformación urbanística de la zona de la Alcoholera en el barrio de Pan y Guindas ya se encuentran en plena ejecución, como también lo están las de reforma de la plaza de Virrey Velasco, en Santiago. Son dos proyectos en marcha, a los que muy próximamente se sumará la adecuación de los entornos de La Tejera en el barrio del Cristo (aunque en esta zona no es la única obra que se ha programado, con lo que se sumarían más iniciativas). La cuarta propuesta para los barrios, de la que apenas han transcendido hasta ahora algunos pormenores, afecta al barrio del Carmen. Se trata de un inversión para la mejora de la plaza, punto neurálgico de esta zona de la ciudad, para la que los presupuestos aprobados en 2025 consignan una partida de 70.000 euros. Pero parece improbable, por lo avanzado del ejercicio, que puedan darse pasos significativos en lo que queda de este año.

De esta forma, la mirada de la Concejalía de Urbanismo se centra especialmente en estos momentos en los trabajos que vienen desarrollándose en Pan y Guindas, Santiago y el Cristo, puesto que, aunque no hayan comenzado las obras de urbanización de los entornos de La Tejera, el Estado sí trabaja en la construcción del palacio de congresos y también se han iniciado ya los trabajos de construcción del aparcamiento que se ubicará a los pies del cerro del Otero para el estacionamiento de los vehículos de los turistas que quieran visitar el Cristo, dado que el ascenso con automóviles particulares tal y como se viene haciendo hasta ahora quedará prohibido.

En cuanto a esa urbanización de los entornos de La Tejera, las obras están ya adjudicadas desde el pasado mes de julio y se espera que los trabajos arranquen en las próximas semanas. La empresa Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales, que resultó adjudicataria con una oferta de 709.178 euros (IVA incluido) se encuentra en el trámite de presentación de documentación al Ayuntamiento, como los seguros, para poder formalizar el contrato, lo que se espera para las próximas semanas. A partir de ahí, esta mercantil dispondrá de un plazo de cuatro meses y medio para transformar toda la zona exterior de La Tejera en una atractiva plaza que se configure como un punto de encuentro para los vecinos de esta zona de la ciudad y que además puede utilizarse como auditorio al aire libre.

También en el Cristo, han comenzado ya las obras del aparcamiento, que se sitúa junto a las tapias del campo de fútbol del Otero. El inicio de los trabajos se ha visto retrasado por complicaciones técnicas, pero ya se han llevado a cabo los primeros movimientos de tierra. Esto ha conducido a que la alcaldesa haya tenido que firmar un decreto para la ampliación en dos meses del plazo de ejecución. La intervención fue adjudicada a la empresa Obras Herzaco, por un precio de 285.496 euros (con impuestos incluidos) y un plazo inicial de tres meses, que se ha visto ya ampliado.

Pero además, la zona del Cristo, por esa particularidad de contar con la gran escultura de Victorio Macho, se verá beneficiada a lo largo de los próximos meses con otras actuaciones, como la mejora de la carretera paisajística que asciende al Otero, para lo que se ha previsto un sistema informático de realidad aumentada que permitirá vincular el Cristo palentino con las grandes imágenes monumentales de otras partes del mundo. La contratación de este servicio informático también es reciente y ha sido aprobada por decreto de la alcaldesa. Al igual que la ampliación del plazo del aparcamiento, de estas actuaciones de ha dado cuenta en la Junta de Gobierno Local de ayer.

Asimismo, y también para el barrio del Cristo, en esa misma sesión del órgano de asesoramiento de la Alcaldía se ha dado cuenta de otro decreto aprobado para ampliar el plazo concedido al equipo que debe redactar el proyecto de construcción del mirador panorámico a los pies de la escultura de Victorio Macho y la restauración de la ermita y la zona actual de terrazas situadas en lo alto del cerro del Otero. El documento básico deberá entregarse el 26 de agosto y el proyecto definitivo de ejecución, el 25 de septiembre.

En cuanto a las obras que se encuentran en marcha, la más avanzada es la que afecta a la zona de la Alcoholera en el barrio de Pan Guindas. Fundamentalmente, consiste en la transformación de la plaza situada detrás del antiguo edificio industrial, que se quiere convertir también en un centro cívico y cultural dotado de una gran sala de estudios. La rehabilitación del inmueble es por el momento solo un proyecto, pero la mejora de su entorno urbano va cobrando forma a medida que avanzan los días. Las obras se encuentran ya muy avanzadas y se espera que puedan darse por concluidas en la segunda mitad del mes de octubre

Así, toda la plaza posterior a la Alcoholera se ha configurado como un gran espacio público, de ocio y esparcimiento, en el que primarán las zonas verdes y los paseos peatonales. Se ganan grandes terrenos para el ajardinamiento e incluso para la construcción de un parque canino, que estará vallado. Además, se permite completar el trazado de la calle México, en estos momentos bloqueada por diversos elementos arquitectónicos. En principio se había planteado la posibilidad de dar continuidad a este vía para el tránsito de vehículos, pero finalmente se ha descartado esta posibilidad y los nuevos viarios que se van a crear en la zona serán exclusivamente peatonales, según un diseño que se ha pactado con los representantes vecinales del barrio de Pan y Guindas. La intervención se ha contratado por 402.402 euros (IVA incluido) con la empresa Obras Herzaco.

Además, se encuentra también en proceso de renovación la plaza de Virrey Velasco, en el barrio de Santiago. Ha arrancado ya la primera fase de la intervención, que supone una transformación integral, de este espacio verde. Los trabajos se han visto ralentizados por los problemas de suministro de algunos materiales, como baldosas o especialmente los llamativos bancos corridos que se van a instalar, que deben fabricarse a partir de moldes especiales. Por esto, la empresa ha planteado ya una solicitud de ampliación del plazo de ejecución de esa primera fase.

Está previsto que a lo largo de la próxima semana comiencen a instalarse algunos de los elementos más llamativos de la intervención, como unas hojas que permitirán humedecer el ambiente. Los trabajos se adjudicaron con un plazo inicial de cinco meses a la Unión Temporal de Empresas formada por las mercantiles Geoxa General de Construcciones y Activa Parques y Jardines, con un presupuesto de 974.541 euros.

Para la segunda fase, que se centrará en la instalación de nuevo mobiliario y de un gran parque de juegos infantiles, el Ayuntamiento se ha encontrado con problemas durante el proceso de adjudicación, dado que la convocatoria quedó desierta. Sin embargo, se ha optado por abrir un procedimiento negociado sin publicidad, en el que se entrado en contacto con cinco empresas interesadas en el proyecto, con el fin de poder firmar un contrato lo antes posible.