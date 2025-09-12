Urbanizar el exterior del centro social Unamuno costará 93.000 euros

El Norte Palencia Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado el proyecto técnico de adecuación de la urbanización del CEAS Miguel de Unamuno de Palencia. La actuación, que cuenta con un presupuesto total que asciende a los 92.981,85 euros, pretende completar los espacios degradados de la parcela y darle otra solución de accesibilidad a la misma por la calle Antonio Machado.

Además, se completa el recorrido perimetral de los edificios y se incorpora a la zona verde riego, uniendo a través de un parterre lateral de plantación arbustiva el espacio posterior con el área de acceso. El cierre contempla la actuación ya que se materializa la parcela físicamente con un límite que además aporta seguridad al espacio interior.

Se ha dado cuenta también de la ampliación en dos meses del plazo de ejecución del contrato de las obras de renaturalización y regeneración de la Plaza Virrey Velasco. Fase I, remodelación del espacio urbano. Concretamente, el contrato formalizado con la UTE Virrey Velasco (Activa Parques y Jardines y Geoxa General de Construcciones, contará de plazo hasta el 9 de noviembre de 2025.

Por otro lado, en el área de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, se ha dado paso al convenio de colaboración por importe de 2.500 euros con la Asociación para la Organización de Ferias y Certámenes del Disco (Asofed), para la organización y desarrollo de la XI Feria del Disco, CD y Vinilo de Palencia, que se lleva a cabo hasta el próximo domingo, 14 de septiembre, en el Paseo de Salón con más de 50.000 referencias fonográficas.

En el área de Bienestar Social, se ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria pública, que regirá la concesión de subvenciones plurianuales dirigidas a la financiación de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por importe de 164.000 euros dirigidas a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD). Asimismo, dentro de esta área, se ha dado luz verde al convenio de colaboración con el Centro Educativo la Salle Managua por la cuantía de 2.000 euros, para la ejecución del programa de educación para la salud y prevención de drogodependencias Rompiendo Muros.

La Junta de Gobierno Local ha servido además para dar cuenta de la aprobación del proyecto para la remodelación del parque infantil del Salón Isabel II conforme al desglose de costes de suministro (121.647,90 euros) y obra civil (55.414,10 euros), con un presupuesto total de actuación de 214.245 euros. También se ha dado cuenta de la aprobación del proyecto para reforma del parque infantil y zona biosaludables e instalación de pista multideporte en el Parque de la Constitución en Palencia, desglosando actuaciones y eliminando referencias marcas comerciales. Cabe recordar que este proyecto cuenta con un presupuesto de 225.319 euros.