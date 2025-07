La provincia espera con inquietud la llegada de quince niños saharauis

José María Díaz Palencia Jueves, 3 de julio 2025, 20:38 Comenta Compartir

Tenían que haber llegado este jueves al aeropuerto de Villanubla, junto con el resto de niños que se dispersarán por toda Castilla y León. Sin embargo, en la tarde del miércoles, las autoridades argelinas y saharauis comunicaron a las asociaciones españolas que acogen a los pequeños durante el verano que los vuelos no podrían salir y que se suspendían, por el momento, sin fecha.

La información que han recibido las asociaciones sostiene que la anulación de los vuelos a España desde Argelia se debe a problemas con la documentación planteada desde algunas comunidades autónomas, entre las que en principio no estaría Castilla y León, pero la decisión ha sido la de retrasar todos los viajes, con lo que tampoco pueden llega a Palencia los quince niños que esperaban las familias de acogida.

Ocho, esperados por la Asociación Palentina con el Pueblo Saharaui, y otros siete, por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Los pequeños iban a ser recibidos también este jueves primero en el Ayuntamiento de Palencia y posteriormente en el Palacio de la Diputación, pero las recepciones han tenido que suspenderse.

«Ahora estamos con total inquietud, porque no sabemos cuándo les permitirán viajar, ni podemos confirmar que sean los mismos que esperábamos o haya cambios. Hay mucha incertidumbre, porque Castilla y León no tenía que haber tenido problemas, porque toda la documentación, de las nueve provincias, llegó en tiempo y forma. De hecho, en algunos lugares como Soria, León o Burgos tuvieron que hacer muchos esfuerzos para llegar a tiempo, y lo lograron. Sin embargo, nos han metido en el mismo saco. Ahora, nos toca esperar a que nos informen de cuándo podrán llegar, y es una pena, porque no es lo mismo poder disfrutar de los dos meses de vacaciones en España a pasar solo mes y medio», explicaba Jesús Merino, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.