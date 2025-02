El PP lamenta que los presupuestos presenten el plan de inversiones más pobre de la última década

Por el momento es un no. Y no parece fácil que la posición vaya a cambiar. La propuesta de presupuestos municipales para este año no ... ha convencido a los ediles del PP. Proyecto «perezoso, que llega tarde y mal». Esas son los primeros calificativos que le ha dedicado el portavoz popular, Víctor Torres, al borrador elaborado por el concejal de Hacienda, el socialista Carlos Hernández.

¿Motivos de discrepancia? Casi todos, muchos, desde luego, a tenor de las palabras del portavoz del PP, que marcó con claridad las prioridades de su grupo, la defensa del empleo y de la actividad económica y el impulso a la natalidad, además de la necesidad de reforzar el plan de inversiones, ya que lamentó que la previsión del equipo de gobierno para este año se limita a poco más de 4 millones de euros, de los que 1,2 se destinarán a la rehabilitación de La Tejera. «Es la propuesta más pobre de la última década», aseveró Víctor Torres, quien fue desgranando una serie de medidas que a su juicio deberían figurar obligatoriamente en los presupuestos municipales e 2025. Estas propuestas elevarían ese plan de inversiones en algo más de tres millones de euros, según reconoció el portavoz popular, quien señaló que son medidas que pueden incluirse si se replantean partidas. «Ellos mismos han reconocido que hay margen para modificar el plan de inversiones», aseguró.

Entre esas propuestas que plantean los populares se encuentra la rehabilitación del edificio de Villandrando, «que no tiene por qué hacerse todo de golpe, sino que podría ser una primera fase. Pero es que no hay nada para uno de los edificios emblemáticos de la Calle Mayor». También piden la inclusión de partidas para el desdoblamiento de tramo que falta en la avenida de la Comunidad Europea, «una reclamación histórica de nuestros empresarios»; los arreglos necesarios en la pasarela de Villalobón; o una partida para la mejora de las riberas urbanas. «Es que se han olvidad de todo, hasta de su playa fluvial», ironizó Torres, quien lamentó también que el único plan de asfaltado que se haya programado es el correspondiente al año 2024, «porque no fueron capaces de ejecutarlo». También criticó duramente que el documento presentado por el PSOE no incluye apenas ninguna de las propuestas que los socialistas exigían desde la oposición o que figuraban en su programa electoral, por lo que les reclamó «coherencia».

Víctor Torres se mostró muy crítico con las continuas advertencias del concejal de Hacienda de que «no hay dinero», ya que según indicó «resulta curioso que si no hay dinero, el presupuesto no deje de aumentar«. También señaló que no se entienda que se mantenga el mismo nivel de gasto si hay problemas económicos y manifestó que si no hay cambios importantes en el documento no habrá apoyo del PP al borrador de presupuestos. »Por el momento, es un no«, recalcó Víctor Torres.

El portavoz del PP echó también en falta propuestas sociales que su grupo considera fundamentales para el desarrollo de la ciudad, como la creación de partidas económicas que fomenten la natalidad y un mayor apoyo para iniciativas que cumplen con la función de dinamización de la actividad económica de Palencia, como la Cuenta Consumo o la campaña de Un día entre 10.000 euros. Del mismo modo, solicitaron que se cree una Oficina de Atención al Mayor, así como un plan de choque contra la soledad. Además, para los barrios, los populares solicitan que se actúe de forma prioritaria en el Carmen, con un verdadero plan de dinamización de la convivencia.

Víctor Torres analizó también la situación en la que queda el Ayuntamiento tras la expulsión de Domiciano Curiel de Vamos Palencia, ya que este partido, que ha sido apoyo del equipo de gobierno, se queda con solo dos concejales, con lo que ya no suman mayoría absoluta. Torres señaló que Vamos Palencia debe plantearse si realmente se está cumpliendo el acuerdo de gobernanza que firmó con los socialistas y señaló que desde su punto de vista el PSOE «toma el pelo» a la formación localista, ya que repite las partidas incumplidas en el año anterior, que quedan congeladas.

Con respecto a una posible moción de censura en el Ayuntamiento, Víctor Torres indicó que no es una cuestión que se haya planteado por el momento, pero que no debe tomarse nunca a la ligera, «porque esto no es un sencillo cambio de sillones, no es quítate tú, que me pongo yo, es algo muy serio, que necesitaría un verdadero plan de gobierno para dos años y nada de esto está sobre la mesa», manifestó.