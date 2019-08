La Policía Local de Palencia pide que se inste a Scooby a recoger perros o se rescinda su contrato Perros recogidos en Palencia. / Antonio Quintero El intendente afirma que actúan pese a no ser su cometido, sobre todo los fines de semana LAURA LINACERO Palencia Jueves, 22 agosto 2019, 10:09

El intendente jefe de la Policía Local de Palencia, Luis Miguel Palacios, así se lo hizo saber hace unos meses al anterior regidor, Alfonso Polanco, y ahora ha hecho lo propio con quien le ha relevado en el sillón de la Alcaldía, Mario Simón. La Policía Local no está para asumir funciones que no le corresponden, como la de la recogida de perros que deambulen sin control por la calle. Esa tarea le corresponde a Scooby, la sociedad protectora adjudicataria del servicio de recogida de animales abandonados y del mantenimiento del centro de recogida municipal, pero son muchas las llamadas que recibe la Policía Local de ciudadanos que, o bien no han podido contactar con Scooby, o si han logrado hablar con la protectora, desde allí se les ha remitido a la Policía Local para que se recoja a perros que deambulan por la vía pública, «evadiendo de este modo la atención que se supone debe prestar», según hace hincapié el intendente jefe de la Policía Local, que solicita al Ayuntamiento que requiera «de forma urgente» a esa sociedad protectora la prestación del servicio.

«La empresa adjudicataria viene prestando ese servicio desde hace varios años (adjudicación inicial en la Junta de Gobierno Local del 30 de octubre de 2014), y de manera ininterrumpida, en base al contrato de servicios correspondiente. Durante estos años se han producido numerosas y reiteradas incidencias, así como quejas de particulares, ante la falta de prestación de servicio por parte de la empresa, basadas fundamentalmente en la dejación e incumplimiento en las obligaciones de la misma, y más concretamente a las que se refiere el artículo 4.3.1 del Pliego de Condiciones Técnicas», señala en su infome el intendente jefe de la Policía Local. En ese artículo, se especifica que las demandas de recogida de perros que se reciban en el Servicio de Medio Ambiente o en la Policía Local «serán comunicadas a la empresa adjudicataria «y deberán ser atendidas «en el plazo máximo de 24 horas». «Las demandas de recogida de perros que, a juicio del Servicio de Medio Ambiente o la Policía Local, se consideren casos de urgencias, deberán ser atendidas inmediatamente», añade el artículo.

De acuerdo con ese artículo del pliego y la normativa dentro de las funciones policiales establecidas en el artículo 53 de la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley 9/2003, «en ningún momento esta Policía tiene obligación ni debe por tanto recoge perros o cualquier otro animalde los descritos en las condiciones o circunstancias que contemplan las condiciones técnicas por la peligrosidad que entraña y la falta de medios, y mucho menos llevarlos a dependencias policiales», señala el intendente jefe de la Policía Local.

«En muchos casos se reciben llamadas de ciudadanos para recogida de algún perro que deambula sin control por la vía pública, con el consiguiente peligro para el ciudadano y los conductores, y no se ha podido contactar con la protectora. No es admisible que, en una ciudad como Palencia, los sábados por la tarde y los domingos no se atienda dicho servicio», añade Luis Miguel Palacios, que incide en cómo «en otros muchos casos, son los ciudadanos los que nos indican que han llamado a la protectora y, o bien no cogen el teléfono, o les dicen que llamen a la Policía Local o ponen otra excusa, evadiendo de este modo la atención que se supone deben prestar».

«Cualquiera de los casos descritos evidencia un muy deficiente servicio el que esta empresa ofrece al ciudadano. Yno solo eso, sino que crea numerosos problemas problemas y traslada el asunto a la Policía Local, que en muchos casos tiene que actuar aún sin ser su función ni competencia y dejando otras propiamente policiales, todo en pro de la atención que el ciudadano reclama y al que, de alguna forma, hay que dar solución», añade el intendente jefe de la Policía Local, que recalca cómo él mismo ha intentado hablar y dejar aviso para el encargado y adjudicatario del contrato, «haciendo este señor caso omiso».

«Además, se han girado visitas durante el sábado por la tarde, donde había atención solo de voluntarios, y los domingos, estando totalmente cerrado y sin atención», agrega Luis Miguel Palacios, que pide por ello al Ayuntamiento de Palencia que requiera a Scooby «de forma urgente» la prestación de este servicio «con la calidad oportuna», o que rescinda su contrato «por incumplimiento del mismo y las responsabilidades a que diera lugar».