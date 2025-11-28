El parque de vehículos que deberán portar la baliza V-16 conectada asciende a 113.000

El Norte Palencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:05 Comenta Compartir

Los triángulos de señalización de emergencia, que han estado presentes durante 26 años en los maleteros de los vehículos españoles, perderán su validez legal a partir del 1 de enero del próximo año. Todos los turismos, furgonetas, camiones y autobuses tendrán que circular con la baliza luminosa V-16 conectada a la Dirección General de Tráfico como único dispositivo válido para señalizar una avería o un accidente en carretera. Según ha indicado este jueves el jefe provincial de Tráfico, Fernando Alonso, el parque de vehículos domiciliados en Palencia asciende actualmente a 113.000 vehículos, auqnye ello no significa que esos 113.000 vehículos tengan que tener esa luz destelleante.

«Yo puedo tener dos vehículos, pero con tener una luz destelleante es suficiente, siempre que no circulen los dos vehículos a la vez. Además, el parque real de vehículos domiciliados en Palencia será probablemente inferior a esos 113.000, porque durante muchos años era costumbre dejar un vehículo abandonado o en un desguace y no venir a Tráfico a darlo de baja. Y muchos de esos vehículos se han quedado ahí como vehículos vivos, cuando en realidad ya no existen», ha señalado Fernando Alonso, que ha incidido en que los triángulos de emergencia tenían inconvenientes muy claros.

«El primero de ellos, que nos obligaba a salir del vehículo a la calzada, encontrarnos con vehículos que iban a 90, a 100, a 140 kilómetros por hora, y el riesgo de atropello era bastante elevado. No hay que olvidar que los triángulos hay que colocarlos a 50 metros por delante y a 50 metros por detrás, es decir, como mínimo teníamos que andar avanzando 100 metros por una carretera, a veces de noche, a veces con lluvia», ha enfatizado Fernando Alonso, que ha estado acompañado por el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, en la presentación este jueves de la baliza V-16 en la Jefatura Provincial de Tráfico de Palencia.

«De media, en los últimos años, 22 peatones han muerto atropellados en las carreteras, a veces por los triángulos y a veces por otras circunstancias. Es un indicador suficientemente serio como para que pensáramos en soluciones alternativas. Además, los triángulos con frecuencia caían por el viento o por el rebufo o golpes de otros vehículo. La baliza V-16 se conecta desde el interior del vehículo, es decir, no hay que salir al exterior para señalizar el vehículo que se ha detenido en la vía por avería o por accidente. Es especialmente fácil para personas con problemas de movilidad», ha incidido el jefe provincial de Tráfico, que ha recalcado que la baliza V-16 emite dos señales, primero la luminosa y luego, la telemática.

«Esa señal telemática empieza a emitirse 100 segundos después de activarla. Por tanto, no hay ningún problema en activar la luz. Eso sí, a los 100 segundos ya empieza a decir a la DGT que hay un vehículo detenido por avería o por accidente. Y la DGT lo que va a hacer con esa señal es reenviarla a los navegadores de los vehículos, a las aplicaciones de movilidad y en las autovías lo va a publicar en los paneles de señalización variable para que, cuando el resto de vehículos se vayan acercando hacia ese vehículo averiado o accidentado, sepan que va a haber un obstáculo en la vía», ha apostillado.

«Actualmente en el mercado hay dos tipos de luces destelleantes a la venta. Unas, que son las que se conectan a la DGT, que son las que van a ser obligatorias a partir del 1 de enero, pero también están a la venta otras luces destellantes que emiten luz pero no se conectan a la DGT, porque no tienen ni un chip GPS ni tienen una tarjeta así integrada. Estas últimas son muy baratas, pero el 31 de diciembre van a perder su validez legal. Hay que adquirir las que están conectadas a la DGT, que aproximadamente andan por unos 30-40 euros«, ha precisado Fernando Alonso, que ha añadido que si la Guardia Civil o la Policía Local paran a un conductor y no tiene la V-16 o ha habido un accidente y no la pone, es una infracción y la multa es de 80 euros, la misma que con los triángulos.

Las V-16 conectadas se distinguen porque traen grabado un IMEI y además un código de homologación que comienza por las letras LCOE o por IDIADA, el nombre de los dos laboratorios que homologan estas balizas.

«Esta baliza V-16 se coloca desde el propio interior del vehículo de manera muy sencilla en el techo o en la parte más alta posible del vehículo y, en un gesto rápido, puede evitar directamente exponerse a los momentos más delicados cuando uno es especialmente vulnerable en carretera», ha comentado por su parte el subdelegado del Gobierno. «Se puede utilizar la de un vehículo en otro, no está vinculada como tal a la matrícula o a un vehículo en cuestión. Solo transmite una ubicación anónima cuando está encendida», ha añadido Eduardo Santiago.