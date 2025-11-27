Herido grave tras ser atropellado en la CL-615 en Saldaña El servicio de emergencias ha recibido varias llamadas que informaban del accidente y que la víctima estaba inconsciente con un traumatismo craneoencefálico

El Norte Palencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha informado del atropello de un hombre esta tarde en Saldaña. El suceso ha tenido lugar en torno a las 19:13 horas en la carretera CL-615, a la altura del kilómetro 61, en el término de Saldaña.

El servicio de emergencias ha recibido varias llamadas que informaban de que un varón había sido atropellado por un turismo, y que se encontraba inconsciente con un traumatismo craneoencefálico, en principio de pronóstico grave.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia y personal sanitario de guardia del centro de salud de Saldaña.