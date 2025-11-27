Investigado por estafar 3.216 euros a un vecino de la Vega de Saldaña

El Norte Palencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:15 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre, de 28 años y de nacionalidad ecuatoriana, como supuesto autor de un delito de estafa telemática. Todo comenzó cuando la víctima, un vecino de la Vega de Saldaña, recibió un mensaje de texto, supuestamente de su entidad bancaria, en el que le solicitaban que accediese a la aplicación y bloquease su cuenta.

Al acceder a la misma, aceptó un total de cinco transferencias a dos cuentas que sumaban un total de 3.216 euros. El instituto armado de Palencia se hizo cargo de la investigación y logró identificar al titular de esas cuentas, averiguando además que llevó a cabo unas transacciones de dinero para emplearlo en la compra de criptomonedas, así como una extracción de dinero en efectivo de un cajero automático.

En este sentido, la Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de desconfiar de aquellos mensajes que aparentar ser del banco o caja de ahorros en cuestión y que incitan a clicar en el enlace para solucionar una supuesta incidencia, pues las entidades bancarias no enviarán mensajes de texto con enlaces a páginas web o solicitando códigos personales.