Investigado por cinco delitos de hurto y uno de ocupación de inmueble

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 28 años y nacionalidad española como supuesto autor de cinco delitos de hurto y uno de ocupación de inmueble en grado de tentativa.

Entre los meses de septiembre y noviembre, la Guardia Civil de Palencia tuvo conocimiento, tras haber recibido diferentes denuncias, de la comisión de varios hurtos en diferentes localidades cercanas a la capital palentina en los que se sustraían herramientas industriales de pequeño y mediano tamaño, tales como taladros, radiales o percutores, lo que creó un aumento de la alarma social entre las empresas asentadas en los polígonos industriales próximos a Palencia.

La investigación realizada por los guardias civiles encargados de esclarecer estos delitos permitió identificar a la persona que había cometido tales ilícitos, quien además ya había sido investigado en el mismo arco temporal como autor de un delito de ocupación de inmueble en grado de tentativa, ya que trató de acceder a una vivienda en la localidad de Venta de Baños, siendo sorprendido por un vecino.

También se pudieron recuperar cuatro de las cinco herramientas sustraídas, que fueron entregadas a sus respectivos propietarios.