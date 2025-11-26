El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Herramientas industriales recuperadas por la Guardia Civil. El Norte

Palencia

Investigado por cinco delitos de hurto y uno de ocupación de inmueble

El joven de 28 años se apoderó de herramientas industriales en empresas y trató de acceder a una vivienda en Venta de Baños

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:42

Comenta

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 28 años y nacionalidad española como supuesto autor de cinco delitos de hurto y uno de ocupación de inmueble en grado de tentativa.

Entre los meses de septiembre y noviembre, la Guardia Civil de Palencia tuvo conocimiento, tras haber recibido diferentes denuncias, de la comisión de varios hurtos en diferentes localidades cercanas a la capital palentina en los que se sustraían herramientas industriales de pequeño y mediano tamaño, tales como taladros, radiales o percutores, lo que creó un aumento de la alarma social entre las empresas asentadas en los polígonos industriales próximos a Palencia.

La investigación realizada por los guardias civiles encargados de esclarecer estos delitos permitió identificar a la persona que había cometido tales ilícitos, quien además ya había sido investigado en el mismo arco temporal como autor de un delito de ocupación de inmueble en grado de tentativa, ya que trató de acceder a una vivienda en la localidad de Venta de Baños, siendo sorprendido por un vecino.

También se pudieron recuperar cuatro de las cinco herramientas sustraídas, que fueron entregadas a sus respectivos propietarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  4. 4 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  5. 5

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  6. 6

    El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica
  7. 7

    Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos
  8. 8 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  9. 9 Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús en Delicias
  10. 10 Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Investigado por cinco delitos de hurto y uno de ocupación de inmueble

Investigado por cinco delitos de hurto y uno de ocupación de inmueble