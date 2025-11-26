Detenida en Palencia por numerosos hurtos en supermercados de Castilla y León La detenida tenía dos reclamaciones judiciales de juzgados de Burgos y Valladolid y órdenes de alejamiento de diferentes establecimientos de Salamanca

El Norte Palencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:40 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en un supermercado de la capital palentina a una mujer que estaba reclamada judicialmente por dos juzgados de Valladolid y Burgos y que, además, tenía en vigor varias órdenes de alejamiento de diferentes supermercados de Salamanca.

Esta mujer tiene numerosos antecedentes policiales como autora de pequeños hurtos cometidos en supermercados de toda Castilla y León, si bien por las investigaciones llevadas a cabo por la Comisaría Provincial de Palencia también le figuran detenciones por hechos similares en Galicia.

Este detención se enmarca dentro del Plan Comercio Seguro, que desarrolla la Policía Nacional hasta el 12 de enero con motivo de la celebración de las próximas fiestas navideñas, en donde hay un aumento de la actividad comercial en las calles, incrementando la presencia policial a través de vehículos radiopatrullas, patrullas a pie y vehículos camuflados en las zonas de ocio y compras, especialmente en las horas de más afluencia de personas, con la finalidad de dar respuesta al posible incremente de pequeños hurtos en zonas comerciales, supermercados y establecimientos hosteleros.

En este ámbito de actuación, la Policía Nacional recomienda para estos días estar muy pendiente de los efectos personales especialmente en las aglomeraciones dentro de los establecimientos, desconfiar de personas que se acercan con alguna excusa de manera muy afectiva, vigilar los pagos con tarjeta, así como seguir las recomendaciones que, a tal efecto, se facilitan en la página web oficial de la Policía Nacional.