Recuperados listones de aluminio sustraídos de una obra y vendidos en una chatarrería

Agentes de la Policía Local de Palencia han recuperado material robado de una obra que, acto seguido, fue vendido en una chatarrería, e identificado a los presuntos responsables. Los hechos fueron puestos en conocimiento por trabajadores de la obra, que presenciaron como un vehículo salía de la zona con listones de aluminio.

Una vez puesto en conocimiento de la Policía Local de Palencia, una patrulla localizó el vehículo e identificó a los ocupantes, pero no encontró en su interior el material sustraído. Entrevistándose con los implicados, reconocieron que habían vendido el material en una chatarrería por 125 euros. Una segunda dotación se desplazó hasta el negocio señalado y confirmaron que el material se encontraba allí, por lo que lo intervinieron y pusieron a disposición judicial.

Además, durante el registro del habitáculo, los agentes localizaron un cuchillo de grandes dimensiones oculto bajo el asiento del conductor, por lo que este fue denunciado por incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y el arma, aprehendida.

Finalmente, dado que no se pudo cuantificar el valor del material sustraído y que los presuntos autores tienen domicilio conocido, quedaron como investigados y los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional y del juzgado de guardia.