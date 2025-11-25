El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Armas intervenidas al detenido por violencia de género. El Norte

Palencia

Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa

El hijo del matrimonio alertó a los servicios de emergencia y acuerdan una orden de alejamiento para el hombre de 75 años

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

Agentes de la Policía Nacional acudieron a primera hora de la tarde del pasado sábado a un domicilio de Palencia alertados por el propio hijo del matrimonio, ante la existencia de un posible episodio de violencia de género.

Una vez en el domicilio, fueron informados por la mujer de que su esposo, le amenazaba de muerte y le maltrataba psicológicamente desde hacía años, corroborando esta versión por el hijo de ambos, que se encontraba en la vivienda, a donde momentos antes había acudido para mediar entre ellos.

Ante estas manifestaciones, los agentes procedieron a detener al hombre, de 75 años, no sin antes intervenir y retirar de la vivienda todo un arsenal de armas y munición que poseía el septuagenario en la misma, dada su condición de cazador, teniendo autorización para la tenencia de esas armas.

Inmediatamente, el hijo de ambos, de 46 años, se trasladó a la Comisaría Provincial de Palencia, donde fue oído en declaración como testigo, corroborando lo manifestado verbalmente a los agentes, informando además que su padre ingiere habitualmente grandes cantidades de alcohol y que son constantes las amenazas de muerte a su madre y los malos tratos psicológicos, agravándose la situación en los últimos meses.

La mujer, de 69 años y que tuvo que ser asistida en el centro de salud de La Puebla por una crisis de ansiedad, fue acompañada a última hora de la tarde, por otros dos hijos hasta la Comisaría para formular la correspondiente denuncia por violencia de género. Allí solicitó una orden de alejamiento ante el temor de que su marido pudiera cumplir sus amenazas de muerte.

El hombre detenido es cazador y se le han intervenido la escopeta de caza y gran cantidad de munición, pero también, preventivamente, un fusil con mira telescópica, dos armas cortas, un revólver y una pistola automática, así como un machete de grandes dimensiones y otros cuchillos y navajas. En la mañana del lunes, tras ser oído en declaración, fue puesto a disposición judicial, decretándose su puesta en libertad con cargos, acordando una orden de alejamiento de su mujer.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  3. 3

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  4. 4

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  5. 5 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  6. 6 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  7. 7 Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven
  8. 8 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad
  9. 9 Jordi González desvela el motivo de su retirada de la televisión
  10. 10 Mercadona abre su nuevo supermercado en Huerta del Rey y crea tres puestos de trabajo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa

Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa