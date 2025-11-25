La Guardia Civil destruye 719 armas depositadas en las Intervenciones de Armas y Explosivos

El Norte Palencia Martes, 25 de noviembre 2025, 12:05 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Palencia, una vez realizados los trámites oportunos y cumplidos los plazos de depósito, ha procedido a la destrucción de un total de 719 armas depositadas en las Intervenciones de Armas y Explosivos ubicadas en Palencia, Herrera y Saldaña.

Las armas destruidas habían sido entregadas voluntariamente por sus propietarios, por haber decidido deshacerse de ellas, o habían sido incautadas por agentes de la Guardia Civil de Palencia por la comisión de infracciones administrativas o por tratarse de armas prohibidas.

Estas armas se trasladaron hasta una empresa de fundición de acero del norte del país, donde se fundieron en un horno a más de 1400 grados centígrados hasta convertirlas en chatarra.

Del total de armas destruidas, 342 eran armas de fuego, tratándose de 294 armas largas (escopetas y rifles) y de 48 armas cortas (revólveres y pistolas), además de 17 armas de aire comprimido, tres armas detonadoras y cuatro piezas fundamentales (cañones, armazones y cerrojos). También se destruyeron 353 armas blancas, principalmente navajas y cuchillos.