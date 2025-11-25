El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Armas destruidas por la Guardia Civil. El Norte

Palencia

La Guardia Civil destruye 719 armas depositadas en las Intervenciones de Armas y Explosivos

La conversión en chatarra de las 342 armas de fuego y 353 blancas se realizó en un horno de fundición del norte del país

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

La Guardia Civil de Palencia, una vez realizados los trámites oportunos y cumplidos los plazos de depósito, ha procedido a la destrucción de un total de 719 armas depositadas en las Intervenciones de Armas y Explosivos ubicadas en Palencia, Herrera y Saldaña.

Las armas destruidas habían sido entregadas voluntariamente por sus propietarios, por haber decidido deshacerse de ellas, o habían sido incautadas por agentes de la Guardia Civil de Palencia por la comisión de infracciones administrativas o por tratarse de armas prohibidas.

Estas armas se trasladaron hasta una empresa de fundición de acero del norte del país, donde se fundieron en un horno a más de 1400 grados centígrados hasta convertirlas en chatarra.

Del total de armas destruidas, 342 eran armas de fuego, tratándose de 294 armas largas (escopetas y rifles) y de 48 armas cortas (revólveres y pistolas), además de 17 armas de aire comprimido, tres armas detonadoras y cuatro piezas fundamentales (cañones, armazones y cerrojos). También se destruyeron 353 armas blancas, principalmente navajas y cuchillos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  3. 3 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  4. 4

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  5. 5 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  6. 6 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  7. 7 Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven
  8. 8 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad
  9. 9 Mercadona abre su nuevo supermercado en Huerta del Rey y crea tres puestos de trabajo
  10. 10 Jordi González desvela el motivo de su retirada de la televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Guardia Civil destruye 719 armas depositadas en las Intervenciones de Armas y Explosivos

La Guardia Civil destruye 719 armas depositadas en las Intervenciones de Armas y Explosivos