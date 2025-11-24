El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

La Policía Local desarrolla esta semana una campaña especial de vigilancia de furgonetas

Los agentes vigilarán los aspectos técnicos de los vehículos, así como las condiciones físicas de los conductores

Palencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:00

La Policía Local de Palencia, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), desarrolla durante esta semana una campaña especial de vigilancia y control de furgonetas. Los agentes vigilarán los aspectos técnicos de los vehículos, así como las condiciones físicas de los conductores, velando por la seguridad en las vías urbanas.

Las furgonetas de menos de 3.500 kilos de masa máxima autorizada representan un 14% del parque automovilístico español, y son, por sus características técnicas, vehículos que constituyen un mayor riesgo por su inferior equipamiento en seguridad activa y pasiva, así como por el mayor peso que transportan.

Además, el incremento exponencial del transporte de paquetería ha llevado a que haya una mayor presencia de estos vehículos en vías urbanas y que su actividad se prolongue durante más horas y días de la semana.

Asimismo, la falta de un mantenimiento adecuado de estos vehículos es una de las causas de siniestralidad. Según datos de la DGT, el 20% de las furgonetas de más de 15 años de antigüedad circula con la Inspección Técnica de Vehículos caducada. Esta es la principal infracción detectada en la anterior campaña, realizada el pasado año por estas fechas. En segundo lugar está el exceso de velocidad, por delante de la ausencia del uso de los sistemas de retención de seguridad.

