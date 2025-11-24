El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículo que conducía el hombre investigado. El Norte

Palencia

Investigado tras sufrir dos accidentes drogado, el segundo tras robar el coche al hombre que le rescató

El varón, de 47 años, carecía del permiso de conducir por pérdida total de puntos

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:20

Comenta

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un conductor de 47 años de edad y nacionalidad española por tres delitos: dos contra la seguridad vial, siendo uno por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas y otro por conducir careciendo del permiso de conducción por pérdida total de los puntos, y un tercero de hurto de uso de vehículo.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado día 18, cuando, en torno a las 17:45 horas, un vehículo colisionó contra un pretil del puente sobre el río Pisuerga a la altura del kilómetro 0 de la carretera CL-627, quedando parcialmente suspendido.

Instantes después un conductor detuvo su vehículo para socorrer al conductor y único ocupante, rescatando también al vehículo con ayuda de una eslinga. Tras ello, el conductor que sufrió el siniestro cogió el vehículo del ciudadano que había parado a ayudarle y emprendió la huida del lugar.

Apenas dos kilómetros después, esta persona sufrió un nuevo accidente en las cercanías de Arbejal, dejando el vehículo con graves daños.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil de Palencia, que se hicieron cargo de reconstruir los hechos y de identificar al conductor que sufrió estos dos siniestros viales, comprobando que carecía del permiso de conducción por pérdida total de los puntos.

Tras la realización de las pruebas de detección de alcohol y drogas, dio resultado positivo a esta última.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  2. 2

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  3. 3

    «Cariño, está calcinado»
  4. 4

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  5. 5 La Policía Local de Arroyo frustra en una misma madrugada un intento de suplantación policial y una acción vandálica
  6. 6

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán
  7. 7

    Vicente y Marisa cierran El Jardín
  8. 8 Tres detenidos con 700 piezas de coches robadas en Valladolid y Palencia
  9. 9

    Dos guardias civiles detenidos en una importante operación antidroga en Segovia
  10. 10

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Investigado tras sufrir dos accidentes drogado, el segundo tras robar el coche al hombre que le rescató

Investigado tras sufrir dos accidentes drogado, el segundo tras robar el coche al hombre que le rescató