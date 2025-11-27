Roban en tres viviendas de Venta de Baños y lo intentan en otra

PalenciaRoban en tres viviendas de Venta de Baños y lo intentan en otra
En uno de los domicilios se apoderaron de un armero que estaba anclado a la pared
Palencia
Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:32
La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la autoría de tres robos perpetrados el martes y miércoles en tres viviendas ubicadas ... en la localidad de Venta de Baños.
Uno de los hechos delictivos se produjo en la calle Rey Chindasvinto de esta localidad de Palencia, después de que autores desconocidos accedieran al interior de una vivienda por una ventana y, una vez en el interior, se llevaran varias pertenencias, entre ellas un armero de más de cien kilos de peso (con dos armas) que estaba anclado a la pared. En esa misma calle se produjo otro intento de robo en un domicilio.
No se trata del único robo ocurrido en los últimos días en Venta de Baños, ya que otras dos viviendas situadas en la calle Rey Recaredo y Rosa Chacel (se llevaron joyas) han sido objeto de robo.
