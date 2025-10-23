Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar La oposición tumba la ordenanza de control de accesos a la zona centro y el equipo socialista advierte de la pérdida millonaria de subvenciones que conlleva la asusencia de normativa

José María Díaz Palencia Jueves, 23 de octubre 2025, 12:49

Responsabilidad y chantaje. Estos dos términos sobre los que ha girado buena parte del debate plenario sobre la zona de bajas emisiones. Responsabilidad que se han exigido unos grupos a otros a la hora de la votación y chantaje, del que también se han acusado de forma cruzada para calificar los argumentos utilizados por los adversarios.

Pero ni un argumento ni otro han servido finalmente para que la propuesta de aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones haya podido salir adelante. Los diez concejales socialistas, en este caso más claro que en otras ocasiones, puesto que la votación fue nominal a petición de la propia alcaldesa, Miriam Andrés, y de Domiciano Curiel, se quedaron finalmente solos con el voto a favor, frente a doce votos en contra, los ocho de los ediles del PP, más los de Vox (un solo voto), y de los tres concejales no adscritos, Sonia Lalanda, Ricardo Carrancio y Domiciano Curiel. Por su parte, las dos ediles de Vamos Palencia y el concejal de IU-Podemos se abstuvieron, «por responsabilidad», según argumentaron, puesto que durante todo el debate se mostraron muy en contra del contenido de la ordenanza, por diferentes motivos, aunque ambos grupos sean partidarios de que se establezca este tipo de regulación en la ciudad.

