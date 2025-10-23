El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Medio Ambiente muestra comparativas de calidad del aire en dos zonas de Palencia. Adolfo Fernández

Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar

La oposición tumba la ordenanza de control de accesos a la zona centro y el equipo socialista advierte de la pérdida millonaria de subvenciones que conlleva la asusencia de normativa

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:49

Comenta

Responsabilidad y chantaje. Estos dos términos sobre los que ha girado buena parte del debate plenario sobre la zona de bajas emisiones. Responsabilidad que se han exigido unos grupos a otros a la hora de la votación y chantaje, del que también se han acusado de forma cruzada para calificar los argumentos utilizados por los adversarios.

Pero ni un argumento ni otro han servido finalmente para que la propuesta de aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones haya podido salir adelante. Los diez concejales socialistas, en este caso más claro que en otras ocasiones, puesto que la votación fue nominal a petición de la propia alcaldesa, Miriam Andrés, y de Domiciano Curiel, se quedaron finalmente solos con el voto a favor, frente a doce votos en contra, los ocho de los ediles del PP, más los de Vox (un solo voto), y de los tres concejales no adscritos, Sonia Lalanda, Ricardo Carrancio y Domiciano Curiel. Por su parte, las dos ediles de Vamos Palencia y el concejal de IU-Podemos se abstuvieron, «por responsabilidad», según argumentaron, puesto que durante todo el debate se mostraron muy en contra del contenido de la ordenanza, por diferentes motivos, aunque ambos grupos sean partidarios de que se establezca este tipo de regulación en la ciudad.

En actualización

Los periodistas de El Norte de Castilla trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Suscríbete para disfrutar de una experiencia única y navega sin límites.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  2. 2

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  3. 3

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  4. 4 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  5. 5 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  6. 6 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  7. 7

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  8. 8 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  9. 9

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  10. 10 La borrasca Benjamín pone a Valladolid en alerta por fuertes vientos y cierra el Campo Grande

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar

Palencia no tendrá zona de bajas emisiones y las nuevas cámaras no podrán sancionar