El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cámaras en la plaza de León, para controlar la entrada por Eduardo Dato y las salidas por Antonio Maura y Alonso Fernández de Madrid. Lucía Burón Cabrero

Palencia

El pleno decide este jueves si las nuevas cámaras podrán ponerse en funcionamiento

El sistema de control de accesos al centro de la ciudad está vinculado a la zona de bajas emisiones, cuya ordenanza se somete a votación sin que el PSOE cuente con los votos necesarios

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:31

Comenta

Las calles se están llenando de cámaras y a nadie le pasan inadvertidas. Se tienen que instalar en torno a cuarenta, en todas las calles ... que entran o salen del perímetro del caso histórico de la ciudad, puesto que este es el área acotada por el Ayuntamiento como espacio reservado para la implantación de la denominada zona de bajas emisiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  3. 3 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  4. 4

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  5. 5

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  6. 6

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  7. 7

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  8. 8

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año
  9. 9 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  10. 10

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El pleno decide este jueves si las nuevas cámaras podrán ponerse en funcionamiento

El pleno decide este jueves si las nuevas cámaras podrán ponerse en funcionamiento