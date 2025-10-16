El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Eva Alemañ y Víctor Torres, en la sede del PP. J. M. D.

Palencia

El PP advierte de nuevo: o reabre Don Sancho, o no habrá Zona de Bajas Emisiones

Los populares afirman que el equipo de gobierno socialista chantajea a los grupos de la oposición con la posible pérdida de subvenciones

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:05

Comenta

No habrá ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones. Las posiciones de todos los grupos parecen inamovibles y el recuento de votos no cuadra para ... los intereses del equipo de gobierno socialista. La única baza con la que contaban era una abstención del PP y no se va a producir. Los populares, que inicialmente habían votado a favor de esta normativa municipal, ahora votarán no, con lo que las cuentas no van a salir y la aprobación definitiva de la ordenanza no llevará a cabo.

