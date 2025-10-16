El PP advierte de nuevo: o reabre Don Sancho, o no habrá Zona de Bajas Emisiones

No habrá ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones. Las posiciones de todos los grupos parecen inamovibles y el recuento de votos no cuadra para ... los intereses del equipo de gobierno socialista. La única baza con la que contaban era una abstención del PP y no se va a producir. Los populares, que inicialmente habían votado a favor de esta normativa municipal, ahora votarán no, con lo que las cuentas no van a salir y la aprobación definitiva de la ordenanza no llevará a cabo.

Y sin esta normativa, a la que obliga el gobierno central, el Ayuntamiento ve peligrar la concesión de un importante grupo de subvenciones de carácter europeo, las ya recibidas vinculadas precisamente a las cuestiones de movilidad y todas aquellas que podrían solicitarse en el futuro relacionadas con el tráfico y la ordenación viaria. Según los cálculos elaborados por el equipo socialista, no disponer de esta ordenanza le puede costar al Consistorio la devolución de unos siete millones de euros que se han recibido para afrontar diferentes actuaciones urbanísticas, como la semipeatonalización de diferentes vías en la zona de la ciudad o la implantación de sistemas de control y vigilancia del tráfico, entre otras.

El PSOE cuenta con diez votos y necesita tres más para alcanzar la mayoría absoluta. En la primera votación, los populares y el edil no adscrito Ricardo Carrancio, apoyaron al equipo socialista. IU-Podemos (un voto) se abstuvo y Vamos Palencia, Vox y Domiciano Curiel votaron en contra. Ahora la situación ha cambiado, la votación definitiva está prevista para el próximo jueves, 23 de octubre, y estará claramente condicionada por la decisión del equipo socialista de cerrar al tráfico de forma permanente las vías Don Sancho y La Cestilla y con ellas el cruce de los Cuatro Cantones.

Este cambio en la ordenación del tráfico encontró un fuerte rechazo entre la mayor parte de los grupos políticos, especialmente del PP, que ya avanzó que si no había reapertura de estas céntricas vías no reiterarían su voto favorable a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, y del mismo modo lo ha anunciado también Ricardo Carrancio.

Desde entonces, el equipo de gobierno socialista ha expresado su malestar por el cambio de opinión de los populares y ha recordado los problemas que afrontará la ciudad si no se aprueba la ordenanza, por la posible pérdida de 7 millones de euros en subvenciones. Así, el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, ha señalado que la actitud del PP es un «chantaje político» y ha recalcado que la decisión de cerrar al tráfico estas calles es irrevocable.

Y en este contexto, a una semana del pleno en el que debe repetirse la votación de la ordenanza de Bajas Emisiones, el portavoz popular, Víctor Torres, ha comparecido junto a la edil Eva Alemañ, para reiterar su posición de firme rechazo al cierre de Don Sancho y La Cestilla, condicionando el voto de la ordenanza a la reapertura de ambas calles, «al menos en uno de los sentidos, tal y como estaba previsto en el proyecto de semipeatonalización que se aprobó para la reforma de las calles de la zona centro de la ciudad», indicó.

«Ya avisamos desde el primer día de cierre», recalcó Víctor Torres, que negó que su posición pueda considerarse un chantaje y fue él quien acusó precisamente a los socialistas de intentar chantajear a la oposición con la advertencia de la pérdida de subvenciones y los problemas que experimentará el Ayuntamiento a la hora de poder concurrir a nuevas convocatorias de ayudas europeas, si se ve obligado a devolver parte de las recibidas.

Víctor Torres aseguró que la responsabilidad es exclusiva del equipo de gobierno por su forma de gobernar «autoritaria», al tomar la decisión del cierre de las calles de forma unilateral y con «absoluta falta de consenso político». Del mismo modo, señaló que «son especialistas en tener que devolver las subvenciones por la mala gestión de los fondos, como ha ocurrido con el programa Palencia de Compras».

El portavoz popular señaló que el equipo socialista tiene la obligación de intentar negociar con el resto de los grupos políticos para intentar encontrar los apoyos necesarios a sus propuestas e insistió en que «hay alternativas» que pueden facilitar la aprobación de la ordenanza. En este sentido, el portavoz del PP señaló que el equipo de gobierno puede buscar del apoyo del PP con un cambio de decisión en cuanto a la apertura al tráfico de las calles Don Sancho y La Cestilla. Torres indicó que incluso se podrían negociar distintos modelos de cierre parcial, limitándose a épocas concretas del año, días laborables o celebración de grandes eventos.

El portavoz del PP insistió en que mantener cerrado el cruce de los Cuatro Cantones conlleva importantes molestias a los vecinos de Palencia, especialmente a los de algunos barrios, que se ven obligados a realizar desplazamientos mucho más largos cada vez que tienen que utilizar su vehículo. Recalcó también que el tráfico en la ciudad de Palencia se ha visto perjudicado notablemente desde que se cerraron estas vías. «Es la arteria principal de la ciudad», recordó Torres, quien pidió al equipo del PSOE «un poco de cabeza» al tomar decisiones que afectan a toda la ciudad.