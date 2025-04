El PP no apoyará la Zona de Bajas Emisiones si no reabren los Cuatro Cantones

El rechazo a la decisión del cierre definitivo del cruce de los Cuatro Cantones se agudiza día a día con la suma de nuevos colectivos ... que se muestran en contra de esta modificación del tráfico en el centro de la ciudad. Los vecinos del barrio de San Miguel y ahora también los de Allende el Río han expresado su malestar por la situación y han reclamado a los grupos políticos de la oposición que intercedan para que pueda recuperarse la circulación por las calles Don Sancho y La Cestilla, tal y como estaba previsto en el proyecto de semipeatonalización de la zona centro.

Así, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia, que ya se había manifestado en contra del cierre mediante un comunicado público, ha escenificado esta mañana rechazo a la medida con una visita a la zona afectada, en donde su portavoz, Víctor Torres, ha dejado muy claro que la decisión unilateral del equipo socialista «no se va a quedar sin consecuencias».

Y en este sentido, el concejal del PP ha ligado la reapertura del tráfico en los Cuatro Cantones a la aprobación definitiva de la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones, dos aspectos que se han tramitado de forma totalmente diferenciada, pero que mantienen una estrecha vinculación, dado que ambos se refieren a la ordenación del tráfico en el centro de la ciudad, la reducción de emisiones contaminantes y el embellecimiento del casco histórico de Palencia.

De esta forma, el portavoz popular ha anunciado durante su visita a las calles Don Sancho y La Cestilla que el PP no votará a favor de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, en la próxima votación para la aprobación definitiva del texto, si el equipo socialista no rectifica y reabre al tráfico el cruce de los Cuatro Cantones, tal y como se recogía en el proyecto de semipeatonalización, en el que se indicaba que se mantendría la circulación en un solo sentido, desde la iglesia de la Compañía hacia la Diputación, cortándose la otra dirección.

Víctor Torres recordó que su grupo había facilitado la aprobación inicial de la Zona de Bajas Emisiones, al lograr incorporar numerosas modificaciones con respecto al primer borrador. Sin embargo, los populares no están dispuestos a continuar con ese apoyo si se mantiene la decisión de cierre. «Ya advertimos durante el pleno que el apoyo a la ordenanza de Bajas Emisiones no era un cheque en blanco», indicó Torres, quien insistió en que su grupo no puede aceptar que el equipo socialista «rompa las reglas de la juego», adoptando decisiones de forma unilateral, sin haber mantenido contactos siquiera con los grupos políticos o cualquier colectivo de la ciudad. «Esa labor que ha dicho la alcaldesa que va a hacer a partir de ahora de reunirse con los colectivos es la que tendría que haber hecho previamente, antes de imponer sus decisiones», manifestó.

Por ello, Víctor Torres reclamó a los socialista que atiendan las peticiones de reapertura que se vienen sucediendo desde organizaciones como la Confederación de Empresarios, el Centro Comercial Palencia Abierta o las asociaciones de vecinos. El portavoz del PP recalcó que el cierre de unos pocos metros de calle por motivos estéticos conllevará graves perjuicios para todos palentinos, así como los visitantes que lleguen a la ciudad, puesto que se obliga a bordear todo el casco histórico. Desde el PP indican que se colapsan otras calles y los niveles de contaminación se incrementan, dado que los desplazamientos en coche se alargan considerablemente, lo que contradice plenamente el espíritu de lo que se busca con la Zona de Bajas Emisiones.

«Hemos convertido una ciudad de la que presumíamos porque estaba todo a cinco minutos en la ciudad de los quince minutos. Más tráfico y más contaminación, no tiene sentido», corroboraba por su parte la presidenta de la Diputación y a su vez concejal del PP en el Ayuntamiento de Palencia, Ángeles Armisén.

El portavoz del PP anunció también que su grupo defenderá en el próximo pleno municipal una moción en la que se exige la reapertura del trafico en la zona de los Cuatro Cantones. Víctor Torres señaló que se invitará a otros grupos a participar del contenido de la moción. «Se nos ha ocultado en todo momento. Es una decisión unilateral del Partido Socialista. Para el Partido Popular poder circular por una de las arterias principales de la ciudad es fundamental. No ha habido debate, no ha habido interpelaciones, no ha habido dudas, en todo momento se había dicho que por aquí se iba a circular», indicó.

En cuanto a un posible cierre durante los fines de semana y los festivos, Víctor Torres indicó que se trata de una medida que podría valorarse, dado que ya se ha llevado a cabo en ocasiones anteriores, para mejorar la imagen turística y fomentar la actividad de los negocios de hostelería de la zona. Pero señaló que se trata de una situación muy diferente a la del cierre permanente, puesto que es durante los días laborales en los que se genera un grave perjuicio a los negocios, comercios, oficinas de servicio y trabajadores que circulan por la ciudad.

Mejoras en la ordenanza de Bajas Emisiones

El portavoz del PP señaló también que su grupo va a seguir trabajando por la mejora del contenido de la ordenanza de Bajas Emisiones, para lo que presentará una alegación para que se eliminen del texto las restricciones de acceso al casco histórico durante los fines de semana. «Esta ha sido siempre una de las demandas del Grupo Popular y ya anunciamos también que queremos conocer todas las alegaciones que se presenten a la ordenanza para poder valorarlas.

Víctor Torres recordó también que la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones ha salido adelante en la aprobación inicial gracias al apoyo del PP, que se logró tras un largo proceso de negociaciones. «Siempre hemos defendido la movilidad y libre circulación de los ciudadanos, y por ello logramos que en la Ordenanza de Bajas Emisiones, conseguimos equiparar los vehículos con etiqueta B y C a los de cero emisiones, para que puedan circular sin ninguna restricción y sin fecha de caducidad. También conseguimos introducir excepciones para los vehículos sin etiqueta, como permitir el acceso para que los padres puedan recoger a los hijos en los colegios o acceder para efectuar compras o para la prestación de servicios en establecimientos del interior de la Zona de Bajas Emisiones o para trasladar a personas que sufren alguna movilidad reducida transitoria», manifestó el portavoz del PP.