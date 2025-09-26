La implantación técnica de las bajas emisiones avanza sin la seguridad de que sea aprobada

La semana que viene. Esa es la previsión de inicio de la instalación del sistema de cámaras de control con las que se supervisará el ... acceso y la salida de la futura Zona de Bajas Emisiones de la capital palentina.

El contrato para la instalación lleva ya varios meses en vigor y hasta ahora se han venido dando diversos pasos previos, unos más llamativos y otros de trabajo soterrado, dedicado al tendido del cableado y de los sistemas de telecomunicación.

Y entre esos aspectos fácilmente apreciables, pero que a primera vista no se vinculan a todo este sistema de las bajas emisiones, figuran actuaciones como la instalación de las grandes pantallas informativas situadas en algunas de las grandes avenidas y cruces de importancia o también la colocación de ocho medidores de niveles de contaminación que se distribuyen por diferentes puntos de la ciudad, especialmente aquellas plazas con alta densidad de tráfico, como la de León, la de Isabel la Católica o la de San Lázaro, entre otras.

Estas actuaciones son, sin embargo, pasos previos a la medida fundamental para la implementación de un verdadero modelo de Zona de Bajas Emisiones. Esa medida es la instalación de cámaras de videovigilancia en las entradas y salidas de todas las calles que permiten el acceso a la superficie delimitada en la ordenanza.

Y esa instalación de las cámaras, al menos el comienzo de la intervención, es la actuación que se encuentra prevista para la próxima semana, según ha comunicado la empresa adjudicataria de los trabajos a la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palencia.

Este sistema, destinado a captar las matrículas de todos los vehículos que entran y salen de la Zona de Bajas Emisiones, con el fin de comprobar si cumplen los requisitos, estará formado por 39 videocámaras que se colocarán en todas las calles que permiten acceder o salir de esa almendra central de la ciudad, que más o menos se corresponde con la trama urbana del casco histórico. La Zona de Bajas Emisiones estará delimitada por las avenidas de Castilla, Simón Nieto, Antigua Florida, Casado del Alisal, Manuel Rivera y el Paseo del Salón. Estas vías de circunvalación seguirán siendo de uso libre como hasta ahora, sin embargo, todas las calles interiores tendrán restricciones de acceso en función del vehículo que vaya a hacer uso de sus calzadas.

El objetivo de que estén acabados antes del 30 de noviembre de este año, tal y como se especificaba en el pliego de condiciones de la licitación del proyecto. La adjudicación recayó en la empresa Kapsch Trafficcom Transportation, por un presupuesto total de 1.673.212 euros, con los impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de 9 meses.

Al final, todo este proceso está destinado a que la ciudad se dote de una Zona de Bajas Emisiones, tal y como se exige en la legislación europea para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Y el Gobierno de España ha establecido además la fecha del 31 de diciembre para que todos los municipios afectados por la normativa dispongan de sus propias ordenanzas reguladoras de estas áreas con limitación de acceso para los vehículos de motor de combustión.

Palencia ya ha dado los primeros pasos para poder cumplir con estas exigencias, aunque por el momento no ha culminado el proceso. Se logró un acuerdo para sacar adelante la aprobación inicial de la ordenanza con un apoyo muy importante de la corporación municipal. 19 votos a favor de los 25 que conforman el pleno del Ayuntamiento. Dieron su apoyo a la propuesta los diez ediles del PSOE, los ocho del PP y el concejal no adscrito Ricardo Carrancio.

Tras ello, se abrió un periodo de exposición pública y se recogieron en torno a treinta alegaciones. En ese periodo se dio también la circunstancia de que diversas sentencias judiciales anulaban las normativas de bajas emisiones aprobadas por algunos ayuntamientos, dado que el periodo de exposición pública obligatorio no se había desarrollado bajo el cumplimiento de todos los requisitos obligados por la ley, dado que no se había puesto a disposición de los ciudadanos el Proyecto de la Zona de Bajas Emisiones que se elabora para dar base jurídica a la ordenanza. Esta situación también había ocurrido con el periodo de alegaciones abierto por el Ayuntamiento de Palencia, por lo que se decidió, para evitar posibles recursos judiciales, abrir un nuevo proceso de exposición pública, en el que además de todos los informes técnicos preceptivos se incluyese ese Proyecto de Zona de Bajas Emisiones.

Este segundo plazo para presentar alegaciones ya finalizó el pasado mes de abril y los técnicos municipales están ultimando la respuesta a todas las propuestas que se han recibido, en su mayoría de partidos políticos y organizaciones profesionales, pero también asociaciones, y algunos particulares.

El siguiente paso debe ser una nueva votación por parte del pleno municipal. La aprobación inicial no tiene valor si no se ratifica posteriormente de nuevo en una sesión plenaria y este es el momento en el que se encuentra el Ayuntamiento de Palencia.

Por ello, el equipo de gobierno, tal y como ha confirmado el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, es incluir en el orden del día del pleno de octubre la aprobación definitiva de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones. En condiciones normales, no debería resultar complicado que esta votación saliese adelante, dada la amplia mayoría (19 frente a 25) de la primera votación.

Sin embargo, las circunstancias han cambiado considerablemente y el equipo de gobierno no tiene garantizado en estos momentos que se repita un resultado positivo. Es más, todo apunta a que los socialistas no encuentren los apoyos necesarios para la aprobación de la ordenanza.

¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues la decisión de cierre total al tráfico de las calles Don Sancho y La Cestilla. Esta medida adoptada por el equipo de gobierno del PSOE de forma unilateral ha generado un profundo molestar en muchos de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, entre ellos, el PP, uno de los partidos que había dado su apoyo inicial a la ordenanza de bajas emisiones y que ahora, según ha manifestado su portavoz, retirará su voto favorable.

Los populares han querido dejar claro que no apoyarán la votación de esta ordenanza si el equipo socialista no rectifica y reabre el tráfico en Don Sancho y La Cestilla, al menos en uno de los sentidos de la circulación, tal y como estaba previsto en el proyecto inicial de reforma de estas vías. Pero desde del PSOE se insiste en que no habrá marcha atrás en la decisión de cierre al tráfico. «No vamos a aceptar este chantaje. Porque no podemos hablar de otra cosa que de chantaje. Son circunstancias independientes, que no tienen nada que ver la una con la otra, por lo que no vamos a plantearnos el cambio de decisión», explica el concejal de Medio Ambiente.

Pero esta firmeza implica también que su propuesta de Zona de Bajas Emisiones se queda coja de apoyos políticos. El PSOE solo tiene diez votos y la mayoría absoluta se sitúa en trece. El PP tiene ocho votos, que ahora serían contrarios, como también los dos de Vamos Palencia, el de Vox y el de los concejales no adscritos Sonia Lalanda y Domiciano Curiel. Esta suma ya alcanza esos trece concejales, con lo que se avecina un grave problema para el Ayuntamiento de Palencia, que el concejal de Medio Ambiente no se cansa de recordar.

«Tenemos la obligación legal de aprobar la ordenanza antes del 31 de diciembre. Y además, la ausencia de esta normativa nos puede penalizar de una forma importante frente a la Unión Europea», explica el edil, quien recuerda que un importante número de proyectos urbanísticos que han recibido fondos comunitarios en los últimos años se encontraba condicionado a la aprobación entre otras medidas de la Zona de Bajas Emisiones.

«Hay obras hechas que pueden verse afectadas. No se van a destruir, por supuesto, pero si no se aprueba la ordenanza, tendremos que devolver los fondos europeos que nos han concedido y que estaban vinculados a esta materia, como el sistema de cámaras de vigilancia que se está ya instalando o la semipeatonalización de la zona centro», manifestó Casas, recalcando que se trata de varios millones de euros.

«Es un problema para el Ayuntamiento y somos conscientes, pero no podemos dejar la ordenanza colgada de por vida. Mi intención, si los servicios técnicos y jurídicos lo autorizan, es llevar la votación definitiva al pleno de octubre. Sé que en estos momentos no tenemos garantizada la mayoría, porque el PP ya ha anunciado que va a votar en contra por lo de la calle Don Sancho, pero mi obligación es trabajar para encontrar los apoyos necesarios», señaló Antonio Casas.

El concejal indicó también que ya ha comenzado las reuniones con los grupos de la oposición, que se intensificarán a lo largo de las próximas semanas. «Por el momento, he hablado con Vamos Palencia, que se mantiene firme en su voto en contra, aunque podemos seguir negociando. Y quiero reunirme con todos, porque, aunque no haya un apoyo expreso, puede haber abstenciones. Ahora hay muchos grupos y concejales no adscritos y todos los votos del pleno cuentan. Por lo que hay mucho de lo que se puede hablar», señaló el concejal, quien recordó también que antes de pasar por el pleno la propuesta debe debatirse en la Comisión de Medio Ambiente, en la que también pueden producirse acercamientos de postura para perfilar la propuesta definitiva que se llevará al pleno.