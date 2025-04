Palencia no permitirá la colocación pantallas acústicas en el trazado ferroviario

El Ayuntamiento de Palencia no autorizará a Adif a colocar un cerramiento con pantallas acústicas a lo largo de tres kilómetros del trazado ferroviario a ... su paso por la capital palentina. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha querido dejar claro este mensaje tras haberse reunido con el presidente del Administrador Ferroviario, Luis Pedro Marco de la Peña, quien ha confirmado a los representantes municipales que ese proyecto está activo, en el marco de una actuación general de mejora de infraestructuras del ferrocarril en todo el noroeste de España.

La alcaldesa ha explicado que, tras solicitar al presidente de Adif información sobre el proyecto, puesto que el actual equipo de gobierno municipal no tenía más constancia que una referencia en otra actuación sobre reparación de cerramientos., el máximo responsable de Adif ha confirmado se tiene previsto colocar en Palencia un muro de pantallas acústicas para minimizar las molestias ocasionadas por el paso de los trenes. «Esa pantallas responden a un contrato marco de más de 28 millones de euros que afecta a cuatro comunidades autónomas del noroeste español. Palencia figura aquí, con tres kilómetros de pantallas acústicas, estableciendo en la ciudad un auténtico 'muro de Berlín' en la ciudad», indicó la alcaldesa, que insistió en que harán todos los esfuerzos para plantarse e impedir que se «aumente la barrera sociológica del ferrocarril en Palencia».

Sin embargo, la alcaldesa lamentó también que a esta situación se ha llegado por la propia inacción del Ayuntamiento de Palencia, ya que durante el anterior mandato, cuando Adif se dirigió al Consistorio para plantear esa actuación no hubo respuesta municipal, con lo que, por silencio administrativo, se autorizó al administrador ferroviario a colocar las pantallas acústicas. Andrés señaló que ha sido el propio presidente de Adif el que les ha tenido que explica que el proyecto se notificó al Ayuntamiento de Palencia en dos ocasiones, el 28 de marzo de 2022 y el 16 de febrero de 2023, momentos en los que gobernaba una coalición de Ciudadanos con el PP, con Mario Simón, como alcalde (Cs) y Luis Fernández Vallejo, como concejal de Urbanismo (PP). La regidora ha señalado que tras buscar los expedientes han podido determinar que las notificaciones llegaron a Alcaldía y que desde ese departamento se fueron derivando («pasando la pelota») de unos servicios municipales a otros, sin que nadie lo abriese, hasta que llegó finalmente a los concejales de Contratación y de Urbanismo, sin que emitiesen informe, dando conformidad a la propuesta por silencio administrativo. «Es es falta de transparencia, eso sí que es falta de transparencia, falta de comunicación a la ciudad, y no lo que está pasando ahora, que con tanta información lo que está llevando a que no paren los ataques al equipo de gobierno», lamentó Miriam Andrés.

«Y lógicamente, si el Ayuntamiento da su conformidad, el proyecto se adjudica», indicó la regidora, quien explica que planteó al presidente de Adif la forma de evitar la instalación. El propio responsable del administrador ferroviario hizo referencia a varios municipios de la costa catalana que se negaron a permitir la instalación de las pantallas acústicas por la afección al medio ambiente y las vistas paisajísticas. «Yo ayer mismo hablé ya con varios municipios, entre ellos con el alcalde de Mataró, que así me ha acreditado, que se negaron a que se instalasen 40 kilómetros de pantallas acústicas, porque tapaban el litoral y partían ciudades que no se habían quejado nunca del ruido de las vías», manifestó la alcaldesa.

Antes esto, Miriam Andrés expuso al presidente de Adif que en Palencia no hay quejas por el ruido de las vías, con lo que «no se va a permitir que se ponga un muro de Berlín a lo largo de esta ciudad». La regidora señaló que el presidente de Adif se ha comprometido a buscar cauces legales para que, si el Ayuntamiento confirma que rechaza el proyecto, pueda paralizarse.