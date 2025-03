El Ayuntamiento se opondrá a un muro de pantallas opacas en el trazado ferroviario

No han pasado ni 24 horas desde que se conociera la victoria del Ayuntamiento de Palencia sobre las pretensiones de Adif de trabajar durante toda ... la noche en las obras del primer tramo del Ave a Cantabria, cuando el Consistorio capitalino ha abierto oficialmente un nuevo frente en su batalla contra el Administrador de Infraestrcutras Ferroviarias en la gran batalla general de la integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia.

La declaración del concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, al que ha refrendado la propia alcaldesa, Miriam Andrés, no deja lugar a ninguna duda. Palencia se opone rotundamente al proyecto de instalación de pantallas acústicas opacas a lo largo del trazado ferroviario. Se trata de un proyecto planteado por Adif para minimizar el impacto sonoro que genera el tránsito de trenes de Alta Velocidad por la trama urbana de Palencia, que ha saltado a la actualidad al haberse sacado a licitación una obra para la mejora de los cerramientos que impiden el acceso a las plataformas ferroviarios a lo largo de toda la ciudad.

Son en realidad dos proyectos distintos, por un lado las pantallas acústicas, y, por otro, la renovación de los cerramientos. Aunque ambos son complementarios. Se colocarían las pantallas de reducción sonora en aquellos puntos más cercanos a las viviendas, mientras que las verjas metálicas sobre muro de hormigón, en un modelo similar al actual, se instalaría en aquellos puntos en los que no se considerase necesario colocar las pantallas acústicas.

El proyecto para la instalación de estas últimas se sacó hace años a contratación, pero quedó desierto, con lo que la obra no salió adelante y Adif no ha vuelto a dar ningún paso en este sentido. Por el contrario, la parte de los cerramientos metálicos sí se encuentra en estos momentos en pleno proceso de licitación, y es en este contexto, dado que se habla de ellas en el pliego de condiciones, cuando ha saltado la alarma con respecto a esa idea inicial de Adif de llenar la ciudad con las pantallas acústicas.

La Plataforma en Defensa del Soterramiento ha lanzado un comunicado en el que expresa su preocupación por la propuesta de Adif de construir un «muro de Berlín» en Palencia destinado a reducir los niveles sonoros del Ave, pero que desde esta agrupación ciudadana se considera también como un indicativo más de la negativa de Adif a ejecutar las obras del soterramiento en Palencia.

La plataforma ha criticado también a la alcaldesa, Miriam Andrés, por haber explicado a diversos colectivos que no existe en estos momentos un proyecto destinado a la colocación de los muros pantalla, por lo que durante el pleno municipal de este jueves, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Sonia Lalanda, ha formulado una pregunta, con el fin de que desde el equipo de gobierno municipal del PSOE se explique cuál es la situación real y qué conocimientos tiene el Ayuntamiento sobre los planes de Adif, dado que en el propio expediente elaborado por esta empresa se indica que las medidas de instalación de los cerramientos han sido pactadas con el Consistorio de Palencia.

Y ante esta pregunta, la respuesta del concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno, Álvaro Bilbao, ha sido contundente: «el Ayuntamiento de Palencia no aceptará un muro de pantallas opacas a lo largo del trazado del ferrocarril». El concejal ha aclarado además que ese proyecto de las pantallas acústicas lleva ya algunos años paralizado, después de que Adif no encontrase ninguna empresa dispuesta a colocarlo. Sin embargo, sí ha reconocido que se está licitando en estos momentos una obra para la renovación y la implementación de medidas de seguridad en el cerramiento de vallas metálicos que impide el paso a las vías.

Álvaro Bilbao ha señalado también que en ningún momento Adif se ha dirigido en este mandato municipal para analizar proyectos relativos al cerramiento de las vías del tren, por lo que de haber habido contactos se llevaron a cabo con anteriores equipos de gobierno del Ayuntamiento. «No se están licitando ahora unas pantallas, lo que se está licitando es la mejora del vallado en unos tramos y parece ser que entre esos tramos que se están licitanto en algún momento habrá pantallas, o es lo que Adif pretende o es lo que Adif pactó con el anterior equipo de gobierno en el momento en que mantuvieron esas conversaciones, que lo desconocemos», insisitendo en que lo que ahora se licita son cambios en ciertas partes del vallado.

Pero además, el concejal de Urbanismo quiso dejar muy claro que la posición el actual equipo de gobierno municipal es contraria al cerramiento de pantallas acústicas opacas, por lo que, según indicó, se ha solicitado una reunión con Adif para conocer si existe ese proyecto y cuáles serían sus características. «Vamos a dejarles claro, que ahora que todavía no se están licitando esas pantallas, que la Ciudad de Palencia está en contra, que la ciudad de Palencia no quiere un cerramiento así, y que la ciudad de Palencia va a seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos de Palencia exactamente igual que hemos hecho con el tema de los trabajos nocturnos», señaló Álvaro Bilbao, quien insistió en que «eso no se puede poner».