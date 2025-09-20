Palencia consolida que la estancia media supere los dos días con los turistas al alza

Cámaras o móviles en mano, con el plano cerca para no perderse y mirando bien las calles, los edificios o los parques (que también gustan ... y sorprenden a los visitantes) de la ciudad. O directamente grupos de viajeros, que siguen en masa las explicaciones del guía mientras observan todo a su alrededor, ya sea en el exterior de la Catedral, delante de la fachada del Casino o en la estatua de Gorda. El turismo se percibe en Palencia, se nota cada vez más. «La mayoría de la gente que viene, no había estado antes y se llevan una impresión muy buena. Eso es muy importante para alentar a otros a que vengan. El turismo está funcionando», sentenció este viernes el concejal de Turismo, Fran Fernández.

El Día Mundial del Turismo se conmemora cada año, desde 1980, el 27 de septiembre y desde el Ayuntamiento de Palencia han programado una semana llena de actividades y actos que fomenten la llegada de turistas a la capital palentina, a través de la llamada desde las redes sociales de cuatro reconocidos 'influencers'. «Vamos a trabajar con comunicadores que quieran conocer la ciudad, verla y mostrarla. Así dar a conocer nuestras posibilidades turísticas de forma adecuada», argumentó el edil de Turismo. Paco Nadal, Jiaping Ma, Laura Mayo y Beatriz Barrio son los escogidos para «generar otro tipo de alcance» y dar a conocer a sus seguidores la Catedral, el Cristo del Otero o la Calle Mayor.

«Hace tiempo que queríamos hacer una acción con Paco Nadal, uno de los referentes viajeros de España. Es el referente de guías de viaje de El País, National Geographic y además tiene editados un montón de libros y trabaja en distintos programas. Creemos que es uno de los grandes divulgadores del turismo español a nivel internacional», resumió Fernández, sobre el comunicador, que recalará el lunes en Palencia.

Ya el viernes será el turno de los otros tres 'influencers' culturales o de viajes. El claustro de la Catedral se convertirá a las 18 horas en el escenario de un coloquio que, bajo el lema 'Alza la vista: Palencia Cultural, Turismo y transformación sostenible', contará con la creadora china de contenido cultural, Jiaping Ma; la creadora de contenido de promoción turística madrileña desde el perfil 'Viajera Cinéfila', Laura Mayo; y la arquitecta y creadora zamorana de contenido divulgativo sobre patrimonio, Beatriz Barrio.

«Así conseguimos alguien que haga difusión regional, nacional e internacional, con Jiaping Ma, con un sector que nos puede interesar mucho como es un turismo desde China o esos grupos de afluencia masiva del turismo de allí», argumentó Fran Fernández, quien explicó que «van a venir a la ciudad, la van a conocer, van a comer en nuestros restaurantes, pasar por la Catedral, por el Cristo y luego harán sus publicaciones en sus redes, que es lo que nos interesa de ellos, que impulse nuestro turismo», sentenció el responsable de Cultura.

Para poner punto y final a estas actividades culturales, el sábado, el Día Mundial del Turismo, en la plaza de la Inmaculada se llevará a cabo un 'light painting' o pintura de luz, donde estarán presentes el artista internacional Frado Álvarez DKL, como light painter profesional, y para la animación el DJ y productor, David Longoria (Premio AMAS 2025 a mejor DJ y producción electrónica). En este 'photocall', las personas accederán a un recinto donde podrán realizarse una foto para tener un recuerdo de la ciudad de Palencia. «Vamos a cerrar las jornadas con una acción para crear animaciones con iluminación sobre la fachada de la Catedral», explicó.

EL DATO: 7,1% se han incrementado los visitantes de los centros municipales (centro de interpretación Victorio Macho, Museo del Agua y punto de información del Románico) de junio a agosto

Los centros turísticos municipales (centro de interpretación Victorio Macho, Museo del Agua y punto de información del Románico en la Huerta de Guadián) han incrementado las visitas durante los meses de verano, de junio a agosto, un 7,1% con unas 650 personas más con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, la Catedral de Palencia también ha aumentado el número de entradas, con 8.458 turistas en agosto, lo que ha supuesto un 3% más que el año anterior. «Estas cifras confirman la creciente atracción de la ciudad como destino turístico y un impulso para la economía local», subrayó.

Uno de los objetivos conseguidos desde el área del Cultura del Ayuntamiento es haber afianzado las dos noches como estancia media de los turistas, cuando antes no se llegaba a esa cifra. «Hemos conseguido consolidar la duración media de la estancia en 2,12. Era el objetivo que teníamos y lo estamos sosteniendo en el tiempo», analizó.

El turismo que se pretende fomentar en la ciudad entrelaza las visitas y la sostenibilidad. «Creemos que es importante unirlo porque el turismo tiene que ser confortable, familiar, amable. Un turismo que no genere consumos excesivos», aseveró. «Queremos que alcen la vista y vean la calidad del cielo y de vida. Queremos atrapar un turismo que no sea de sufrimiento sino de placer», concluyó.