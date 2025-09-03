Aumentan un 3% los visitantes a la Catedral de Palencia en agosto y llegan a los 8.458 El Museo Diocesano ha duplicado con las nuevas propuestas la venta de entradas con respecto al mismo mes del año anterior

La Diócesis de Palencia celebró un agosto de récord en el turismo cultural, con un aumento del 3% en las visitas a la Catedral de San Antolín y un incremento del 50% en el Museo Diocesano respecto al mismo periodo de 2024. Estas cifras confirman la creciente atracción de la ciudad como destino turístico, un impulso para la economía local y el orgullo de los palentinos.

La Catedral de San Antolín acogió a 8.458 visitantes en agosto, frente a los 8.200 de 2024. Los turistas, llegados de todas las provincias españolas, destacaron especialmente los procedentes de Madrid (1.517), Palencia (807), Barcelona (602) y Alicante (357). Desde el extranjero, Francia, Portugal, Italia y Alemania fueron los países con mayor representación. Además, la experiencia 'Una Catedral con Vistas', que permite recorrer la pasarela de la girola y los triforios, atrajo a 1.100 personas en julio y agosto, con reservas completas y horarios ampliados durante las fiestas de San Antolín.

Por su parte, el Museo Diocesano de Palencia duplicó sus visitantes, pasando de 325 en 2024 a 894 en 2025. Este aumento se atribuye a la promoción del museo, las visitas guiadas, las rutas temáticas 'Palacio iluminado' y 'Los imprescindibles del Museo', y la labor de la guía Isabel Reyes. A pesar de las obras en el Palacio Episcopal, que limitan el acceso al patio neoclásico, los visitantes locales (233) y de comunidades como Madrid (73), Castilla y León (41) y Andalucía (26) destacaron, junto a turistas de Europa, EE.UU., China, Argentina y México.