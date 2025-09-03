El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Turistas en la cripta de San Antolín. Marta Moras

Aumentan un 3% los visitantes a la Catedral de Palencia en agosto y llegan a los 8.458

El Museo Diocesano ha duplicado con las nuevas propuestas la venta de entradas con respecto al mismo mes del año anterior

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:34

La Diócesis de Palencia celebró un agosto de récord en el turismo cultural, con un aumento del 3% en las visitas a la Catedral de San Antolín y un incremento del 50% en el Museo Diocesano respecto al mismo periodo de 2024. Estas cifras confirman la creciente atracción de la ciudad como destino turístico, un impulso para la economía local y el orgullo de los palentinos.

La Catedral de San Antolín acogió a 8.458 visitantes en agosto, frente a los 8.200 de 2024. Los turistas, llegados de todas las provincias españolas, destacaron especialmente los procedentes de Madrid (1.517), Palencia (807), Barcelona (602) y Alicante (357). Desde el extranjero, Francia, Portugal, Italia y Alemania fueron los países con mayor representación. Además, la experiencia 'Una Catedral con Vistas', que permite recorrer la pasarela de la girola y los triforios, atrajo a 1.100 personas en julio y agosto, con reservas completas y horarios ampliados durante las fiestas de San Antolín.

Por su parte, el Museo Diocesano de Palencia duplicó sus visitantes, pasando de 325 en 2024 a 894 en 2025. Este aumento se atribuye a la promoción del museo, las visitas guiadas, las rutas temáticas 'Palacio iluminado' y 'Los imprescindibles del Museo', y la labor de la guía Isabel Reyes. A pesar de las obras en el Palacio Episcopal, que limitan el acceso al patio neoclásico, los visitantes locales (233) y de comunidades como Madrid (73), Castilla y León (41) y Andalucía (26) destacaron, junto a turistas de Europa, EE.UU., China, Argentina y México.

