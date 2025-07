La Catedral estrena la pasarela sobre la girola y la visita a los triforios para atraer visitantes

Una experiencia extraordinaria. Una visita distinta y única. La pasarela sobre la girola de la Catedral de Palencia, a la que se accede sobre las ... cubiertas desde la zona sur del crucero hasta el brazo norte (recorriendo toda la cabecera), ya está lista junto con el recorrido por los triforios de la Capilla Mayor, en la zona del presbiterio. «Se trata de hacer visible lo que no se ve y de abrir una vez más, en un nuevo proyecto cultural, la Catedral a los ciudadanos, especialmente a los palentinos, pero también a los de fuera. Muy pocas personas han podido subir a las cubiertas, han podido recorrer los triforios y es una oportunidad muy interesante», señaló este lunes Nacho Vela, arquitecto de la seo palentina y director de este proyecto junto con Florentino Díez.

Bajo el título de 'Una Catedral con vistas', sale a la luz este proyecto que no busca otra cosa que continuar mostrando la belleza, la historia y el patrimonio del templo gótico desde distintos ángulos. El ascenso hasta los triforios, que son los pasillos que discurren por debajo de las vidrieras y por encima de las arquerías, supone una subida de 22 metros, ya que hasta la clave de la bóveda la altura se incrementa hasta los 37.

Esta idea ha podido materializarse gracias a una subvención de la Junta de Castilla y León para la financiación de proyectos de gestión de bienes del patrimonio cultural de la región para los años 2024 y 2025, que en el caso de la pasarela ha tenido una ayuda de 95.399 euros. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte concedió ayudas a 34 proyectos, con un presupuesto de cinco millones de euros. Se recibieron 118 solicitudes, siendo finalmente seleccionadas 34, 23 asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro; tres universidades públicas, y ocho pequeñas y medianas empresas o microempresas privadas del sector del patrimonio cultural. La cuantía de las ayudas para cada beneficiario no podía ser superior al 80% del total de los gastos subvencionables, con un límite de 240.000 euros por beneficiario.

La pasarela del ábside La estructura hará que el visitante disfrute de unas estampas nunca vistas antes. Ya sea del interior del templo, el exterior o de la ciudad de Palencia a vista de pájaro. Recorrido en planta exterior e interior N Recorrido interior Ábside Triforios Ábside Acceso desde el crucero Recorrido exterior Plaza de la Inmaculada Esquema desde el exterior Recorrido exterior Recorrido interior Plaza de la Inmaculada N FUENTE: Cabildo catedralicio de Palencia GRÁFICO: PEDRO RESINA

El importe que se recibió para el proyecto palentino representa poco más del 50% del total necesario, por lo que desde el Cabildo de la Catedral se trabaja para conseguir el importe restante a través de las instituciones, de empresas o incluso de los propios ciudadanos. «Buscamos apoyo para que, de una forma u otra, contribuyan a que esto se subvencione, se pague y que podamos hacer frente a nuevos proyectos que tenemos en mente», reconoció el deán de la Catedral de Palencia, Dionisio Antolín.

Cincuenta escalones habilitadas, con luces y una barandilla lateral dan paso a la cubierta de la girola, donde la plataforma metálica espera a los visitantes. Está rodeada a ambos lados por una barandilla, también metálica, que en algunos tramos está situada a un nivel inferior para que no se pueda ver desde abajo y no haya impacto visual. El espectáculo de arbotantes dobles, de pináculos y, cómo no, de las vistas que ofrece el tejado de la Catedral es lo primero que se observa.

También destaca un cable que conduce desde el reloj de la torre hasta el famoso Papamoscas. «Está conectado con el reloj exterior, de tal forma que simultáneamente a la hora que se da en la plaza de la Inmaculada, en el interior de la catedral suena el Papamoscas», explicó Nacho Vela, a la vez que incidió en la importancia de este, que data del siglo XVI, «de los más antiguos de Europa».

Secretos de la Catedral

Uno de los principales atractivos de esta visita, que en principio se inaugurará de forma oficial el viernes 4 y ya comenzará a funcionar este mismo mes de julio, es ver y descubrir elementos desconocidos, a los que hasta ahora no se había tenido acceso. Se pasea sobre la plataforma, desde la plaza de la Inmaculada hasta la de Cervantes y se ve la torre de San Miguel, La Compañía, el convento de las Agustinas. Pero también se vislumbra el Monte el Viejo y hasta el Cristo del Otero sobre el cerro.

Sobre la mitad del recorrido, la plataforma se ensancha en el punto perfecto para hacer las mejores fotografías sobre la girola, rodeados de arbotantes dobles y de pináculos. Al final de la pasarela, ya sobre la zona sur del crucero se aprecian restos de la catedral románica, la que precedió a la actual gótica, que comenzó su construcción en junio de 1321.

«Son restos de la catedral románica reincorporados. Son canecillos que cuando se desmontó se reutilizaron para la nueva y se incorporaron al muro. Así que estamos viendo una parte de la historia de la seo muy desconocida, porque hasta aquí no llegaba casi nadie», subrayó el arquitecto Nacho Vela. Junto a los restos románicos, alguno de ellos con dos cabezas, también se vislumbra el comienzo de un crucero, que finalmente se modificó de posición.

Tras la visita sobre la girola, recorriendo la Catedral desde su tejado, es el momento de acceder a los triforios por una nueva entrada que se ha creado para llevar a cabo este proyecto tan novedoso e ilusionante. «Este recorrido interior no se visita nunca y brinda la oportunidad de conocer aspectos de la Catedral bastante desconocidos, sobre todo los que tienen que ver con la ejecución por fases de la seo», explicó el arquitecto Florentino Díez.

La Catedral, que tardó dos siglos en ser construida, comenzó a edificarse desde la cabecera, algo que se descubre y se llega a ver al comparar los distintos arcos del propio triforio, cómo los adornos se van complicando y aumentando el número de vanos. «El triforio, a medida que se va construyendo la nave, se va construyendo cada uno de los tramos y lo mismo pasa con las vidrieras y con las tracerías de las ventanas», aseveró Florentino Díez.

Y no solo se observan las fases de construcción de forma longitudinal desde el triforio, sino que también se aprecia desde las alturas interiores los distintos espacios de la seo, su propia fragmentación. «Se puede ver el carácter no unitario de la catedral. Se trata del carácter segmentado y fragmentado en distintos espacios que, por otro lado, son una de las señas de identidad de esta Catedral, porque la convierten en una secuencia de estilos muy interesante», analizó Díez, quien se refería a la construcción de la Capilla del Sagrario, que dificulta la visión de la altura y los arcos del templo gótico o la decisión de mover la Capilla Mayor (y el coro) tras crear un muro para trasladarla. Eso sí, desde los triforios también se puede disfrutar del Calvario de Juan de Balmaseda, situado a la misma altura que los visitantes.