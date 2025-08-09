El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Visita a la pasarela de la girola de la Catedral de Palencia. Manuel Brágimo

586 personas visitan la pasarela de la girola de la Catedral en el primer mes de apertura

Los pases, que se han incrementado a diez de viernes a domingo para cubrir la demanda, funcionarán todos los días durante las fiestas

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:45

Ascender a 22 metros de altura de la Catedral de Palencia y poder recorrerla por fuera, por su cubierta del ábside y disfrutar de ... los arbotantes y contrafuertes, y también por dentro, entre los secretos de su triforio. El proyecto 'Una Catedral con vistas', que ya comenzó a funcionar hace poco más de un mes, el viernes 4 de julio, ya suma 586 visitas. Y no solo eso, sino que llena todos los pases –cada uno de 12 personas como máximo– que están programados semana tras semana. Tanto es así que se ha añadido una visita los domingos para hacer diez por semana, viernes (10:15, 11:15 y 18 horas), sábados (10:15, 11:15, 17 y 18 horas) y domingos (10:30, 18 y 19 horas).

