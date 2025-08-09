586 personas visitan la pasarela de la girola de la Catedral en el primer mes de apertura

Ascender a 22 metros de altura de la Catedral de Palencia y poder recorrerla por fuera, por su cubierta del ábside y disfrutar de ... los arbotantes y contrafuertes, y también por dentro, entre los secretos de su triforio. El proyecto 'Una Catedral con vistas', que ya comenzó a funcionar hace poco más de un mes, el viernes 4 de julio, ya suma 586 visitas. Y no solo eso, sino que llena todos los pases –cada uno de 12 personas como máximo– que están programados semana tras semana. Tanto es así que se ha añadido una visita los domingos para hacer diez por semana, viernes (10:15, 11:15 y 18 horas), sábados (10:15, 11:15, 17 y 18 horas) y domingos (10:30, 18 y 19 horas).

Dada la gran acogida que ha tenido este nuevo proyecto para mostrar la seo gótica a palentinos y visitantes desde otro punto de vista desconocido hasta el momento, el Cabildo de la Catedral ha decidido que durante los días de las fiestas de San Antolín, desde el 29 de agosto hasta el 7 de septiembre, habrá visitas programadas todos los días. Para información y reservas, cada entrada cuesta 10 euros, se puede contactar por teléfono (979701347 y 682081291) y por correo electrónico (info@catedraldepalencia.org).

«Es un espacio que durante siglos ha permanecido cerrado, reservado o poco accesible, y ahora se abre al público gracias a una visión que combina el proyecto por el patrimonio con una voluntad clara de acercarlo a la ciudadanía, a todos los palentinos y a todos los que lo visiten», señalaba recientemente el deán de la Catedral, Dionisio Antolín. Una Catedral con vistas ha podido llevarse a cabo con una subvención de la Junta para la gestión de bienes del patrimonio cultural de la región para los años 2024 y 2025 del 67% del total, mientras que desde el Cabildo buscan apoyos para pagar el resto del proyecto.