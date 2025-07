«Tengo muchísima ilusión y energía y estoy orgulloso de volver a Palencia»

Adrián García González Palencia Jueves, 24 de julio 2025, 08:21 Comenta Compartir

Diez años después de su primera etapa como entrenador del conjunto palentino, Natxo Lezkano vuelve a tomar las riendas del banquillo del Súper Agropal Palencia. El técnico vizcaíno regresa para liderar un nuevo proyecto deportivo tras la abrupta salida de Luis Guil, con la misión de devolver al club la estabilidad y competitividad necesarias para luchar por el ascenso. Su vuelta ha despertado una gran expectación entre la afición, que mantiene intacto el recuerdo de su anterior paso por el equipo, cuando rozó el ascenso a la ACB en dos ocasiones. Con experiencia contrastada en la categoría y dos promociones consumadas con Breogán y Andorra, Lezkano afronta el reto palentino con ambición y una plantilla en construcción que ya cuenta con siete piezas confirmadas.

El primer vídeo de Natxo Lezkano tras su regreso ha generado grandes expectativas en la afición morada, con la ilusión como principal reclamo con volver al Pabellón de Deportes después de diez años. «No tengo redes, pero sí he sentido el cariño de toda la gente que tiene mi número y me ha escrito o llamado durante estos días. No sé si la cara era de ilusión, pero sí que la tengo desde que se ha confirmado mi vuelta. Estoy con muchísima ilusión, energía y muy orgulloso de volver a estar en Palencia», expresa el técnico de Portugalete.

La plantilla cuenta con siete jugadores confirmados, pensados a priori para la dirección de Luis Guil, como son Wintering, Oroz, Kunkel, Borg, Kamba, Álvaro Muñoz y Vrankic. Pese a todo, Natxo Lezkano destaca la importancia de contar con una base de continuidad y valora positivamente la decisión del club de mantener piezas clave del curso anterior.

«Es importante mantener parte del bloque si han tenido una buena química entre ellos antes de esta temporada. En ese sentido, han hecho bien en apostar por la continuidad porque seguían el mismo entrenador y la misma base de jugadores. Espero que ahora que me incorporo nuevo yo, esa química continúe y que, con los jugadores que fichemos, sumen a esa química», subraya.

Dos de dichas piezas han coincidido con Natxo Lezkano en el pasado. Kamba fue dirigido por el de Portugalete en el curso 2021-22 en Oviedo, mientras que Tobias Borg logró junto al técnico vasco el ascenso a la ACB y disputar juntos la máxima categoría nacional en el MoraBanc Andorra. «Son dos jugadores que conozco y siempre es más sencillo cuando los has tenido porque conoces sus características, sus cualidades y lo que les gusta. Además, te conocen ellos a ti. En este caso son dos, que no es poco. El resto también me conoce de la Liga y de habernos enfrentado. Creo que es importante tener cuanta más gente mejor que conozca la competición», reconoce Lezkano.

El Súper Agropal Palencia sigue inmerso en el mercado de fichajes en busca de otros cinco jugadores para completar su plantilla. En estos momentos, la gran prioridad apunta a la pintura. «Estamos buscando prioritariamente un 'cinco' y un 'cuatro'. Son ahora mismo nuestras prioridades en cuanto al mercado», afirma Natxo Lezkano. El técnico de Portugalete valora de manera positiva otras dos opciones que siguen presentes en la actualidad morada, Manu Rodríguez y Chema González. El club no anunció sus despedidas con el resto de jugadores no renovados y apuntarían a continuar una temporada más en Palencia. «Son dos opciones interesantes para el club por todo su pasado reciente en Palencia y su vinculación, compromiso y calidad que han mostrado. Son dos piezas que vamos a tener en cuenta. No significa que los vayamos a fichar, pero sí que los tenemos en nuestra lista», reconoce.

Natxo Lezkano regresa a Palencia con el objetivo de competir contra los grandes proyectos de Primera FEB. A sus espaldas cuenta con dos ascensos a la ACB con Breogán y Andorra, por lo que conoce de sobra los ingredientes necesarios para dar el salto a la máxima categoría nacional. «Lo primero es la calidad de los jugadores. Ese es el punto de partida. Luego hay muchos factores importantes. Tener suerte con las lesiones, tener una buena química, contar con doce jugadores que vayan todos a una y no miren por sus números individuales, son muchas cosas. Deben darse muchas circunstancias para convertir a doce jugadores en un equipo campeón», sentencia.

En esta segunda etapa, Natxo Lezkano se ha reencontrado con Urko Otegui. En la primera fueron entrenador y jugador y, en esta, deberán complementarse en los despachos como técnico y director deportivo. «La sintonía entre ambos está siendo muy buena, ya lo era cuando éramos entrenador y jugador. Ahora la sintonía es la misma. Hablamos el mismo idioma, tenemos mucha confianza, conocemos la liga, él me conoce como entrenador, lo que facilita las cosas. Creo que vamos a hacer un buen tándem», reconoce.

La Primera FEB 2025-26 dará comienzo el último fin de semana de septiembre y, mientras tanto, los equipos continúan dando pasos en la confección de las plantillas. Varios movimientos importantes se han dado entre equipos como Estudiantes, Obradoiro o Coruña, que se perfilan como los grandes candidatos al ascenso por nombres y presupuesto. Una Primera FEB que promete, igual que el pasado curso, grandes emociones y mucha calidad en la competición ante el importante paso adelante que siguen dando todos los equipos año tras año.

«Por lo que hemos visto hasta ahora, está claro que va a haber tres equipos muy por encima del resto que son Estudiantes, Obradoiro y Coruña. Vamos a ver lo que pasa con Betis y Granada, porque cualquiera de los dos que no juegue en ACB tendrá un gran presupuesto y será otro candidato al ascenso. Sobre la zona media-alta, nosotros deberíamos estar ahí y seguro que se suman otros muchos equipos. Va a ser otra liga espectacular, como fue la temporada pasada», analiza.

Sobre la pretemporada, todavía quedan muchas incógnitas por resolver. La idea a priori será disputar alguno de los encuentros en el Pabellón de Deportes ante la afición morada, este curso sin la Copa España como problemática añadida. Por el momento, la prioridad para Natxo Lezkano es conocer al resto del cuerpo técnico que le acompañará en este curso 2025-26 tras las salidas de Jorge Lorenzo y Arnau Moreno, con Alberto Padilla como única confirmación. En cuanto a los partidos, se están cerrando dichas fechas y el club anunciará dichos compromisos de preparación en las próximas semanas.