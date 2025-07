Nacho Lezcano: «Volver a Palencia era algo que sentía que iba a pasar algún día»

El reencuentro entre Nacho Lezcano y Palencia ya es una realidad. Diez años después de su marcha, el entrenador vizcaíno vuelve a tomar las riendas ... del Súper Agropal Palencia, un club al que siente como su casa y con el que asegura haber mantenido siempre un vínculo especial. Acompañado del presidente del club, Gonzalo Ibáñez, Lezcano fue este lunes presentado como técnico morado. Su regreso se produce tras la abrupta salida de Luis Guil y supone el inicio de una nueva etapa que ambos, club y técnico, afrontan con ambición y la mirada puesta en seguir creciendo.

La apuesta del Súper Agropal por Nacho Lezcano ha sido clara desde el primer momento. El técnico de Portugalete era la primera opción desde que se confirmarse la marcha de Guil. Dos caminos que, según Gonzalo Ibáñez, iban a volver a juntarse tarde o temprano. «Sabíamos que este momento iba a llegar, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que Nacho iba a volver a estar con nosotros. Es un hombre de la casa, confiamos mucho en su capacidad, en sus conocimientos y creemos que es el entrenador adecuado para este momento».

Las primeras palabras de Lezcano han sido de agradecimiento al club por apostar por su vuelta. Con un nombre propio, Fernando Martínez-Zulaica expresidente del club que falleció en 2021, del que quiso acordarse. «No lo hemos hablado nunca, pero siempre he tenido esa sensación de que algún día me iba a tocar volver a Palencia. Me gustaría acordarme de Fernando, con el que tuve una conversación no hace demasiado en la que nos dijimos que en el momento que pudiéramos ambas partes, volveríamos a estar juntos otra vez». Una segunda etapa en Palencia que viene dada por una situación atípica. La salida de un técnico recién renovado, que termina suponiendo una oportunidad. «Estoy súper contento de estar aquí, agradecido al club y con máxima ilusión, ganas y energía para hacer una buena temporada, disfrutar, que la gente disfrute y conseguir los objetivos», relata.

Las dos partes han vivido experiencias diferentes durante estos diez años separados. Eso sí, todas de crecimiento. El Súper Agropal Palencia ha saboreado el cielo de la ACB. Lezcano, por su parte, ha logrado dos ascensos a la ACB, con Breogán y Andorra, además de experiencia internacional con Costa de Marfil y Filipinas.

«Cuando vine a Palencia fue en una situación especial con el club luchando por no descender de LEB Plata. Me fui cuando estaba ya con una reforma en el Pabellón y era un club puntero de la LEB Oro. Ahora, con otra reforma en el Pabellón, el club ha seguido dando pasos adelante. Cuando me ha tocado venir como visitante lo he disfrutado muchísimo porque es un sitio espectacular para el baloncesto. Por otro lado, yo también he ido creciendo fuera de aquí. Me ha tocado vivir muy buenas experiencias. Las dos partes nos hemos encontrado en ACB que fue muy especial para los dos. Ahora volvemos a encontrarnos con algunas cosas diferentes y otras parecidas. Verte en las paredes del club te trae recuerdos y lo estoy disfrutando mucho», señaló Lezcano.

El objetivo del Súper Agropal Palencia de Nacho Lezcano permanece inamovible. Luchar por terminar lo más arriba posible en la clasificación, sin renunciar a nada. «Primero debemos ver cómo terminamos el equipo. Hay muchos jugadores fichados ya, pero todavía queda terminarlo. A priori, está claro que va a haber plantillas mucho más caras que la nuestra y nosotros creo que vamos a hacer una buena plantilla. Queremos que la gente venga al Pabellón, se lo pase bien y se identifique con el equipo. Sin regatear en esfuerzo, en compromiso y haga un buen baloncesto. Por presupuesto, no vamos a ser el equipo que tenga la obligación de ascender directos. El formato de la competición te da para que, si llegas a buenos momentos a momentos puntuales, puedan pasar cosas. Nuestra obligación es estar durante la temporada bien colocados para cuando llegue ese momento cumbre no renunciar a nada».

Reto morado

Un reto importante para el técnico vizcaíno tras las buenas sensaciones del conjunto morado la temporada pasada con Luis Guil. «El listón está alto y tiene que ser así, es un reto. Cuando me fui, era otro formato, pero ya peleábamos en los 'play-off' por estar arriba del todo. Recuerdo alguno como semifinales contra Burgos o el último contra Breogán. Ahora el formato diferente te da opción a, si estás en el 'play-off', llega un momento de la temporada que si estás bien puedes disfrutar de ese último mes de temporada», rememoró.