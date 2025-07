«Queremos hacer un equipo que ilusione y pelee por lo más alto»

Adrián García González Palencia Sábado, 5 de julio 2025, 10:34 Comenta Compartir

La planificación de la temporada en el Súper Agropal Palencia ha quedado opacada por completo con la incertidumbre sobre el futuro de Luis Guil. El conjunto morado ha trabajado con gran acierto durante las primeras semanas de mercado para confeccionar un primer bloque de la plantilla ilusionante, aunque en estos momentos, todas las miradas estan puestas en la continuidad del técnico sevillano. Por el momento, en las oficinas del conjunto palentino nada saben de ese interés del Real Madrid que se publica en la prensa capitalina. El cuadro morado está centrado en continuar con esa planificación de la plantilla, con todavía cinco nombres por cerrar y, a priori, con Luis Guil como director de orquesta.

En el último acto de la temporada pasada tanto Urko Otegui, director deportivo, como Gonzalo Ibáñez, presidente del club, dejaban claro que Luis Guil era la primera opción para el banquillo del Súper Agropal Palencia para el próximo curso. Deseo que terminó plasmándose en la renovación del técnico sevillano hace apenas unos días. «Los resultados obtenidos el año pasado son el gran motivo por el que apostamos por la continuidad de Luis. Llegar a una 'Final Four' y quedarte a tres minutos de jugar la final, hace que los resultados fueran buenos. Hemos sido partidarios de apostar por esa continuidad tanto en el banquillo, como en los jugadores», relata Urko Otegui.

«El técnico Luis Guil y yo seguimos trabajando en la confección de la plantilla»

Sobre la opción del Real Madrid y su deseo de llevarse a Guil como técnico asistente de Scariolo, no hay noticias. El director deportivo morado reconoce que hasta el momento no existe esa opción para el entrenador, ni ha comunicado nada al club al respecto. «Hablo con Luis cada día y hasta ahora no tiene absolutamente nada del Madrid. Entonces, ambos seguimos trabajando en la confección de la plantilla», explica el director deportivo.

El Súper Agropal Palencia no quiere saber nada de rumores y está centrado en continuar construyendo su proyecto de cara a la temporada que viene. Todo ello con el firme propósito de volver a ilusionar a la afición y tratar de estar en esa pelea por el ascenso a la ACB. «Es el proceso de todos los años. Terminas una temporada y haces una reflexión para volver a ilusionarte. Hasta día de hoy las cosas están saliendo bien, las renovaciones muy bien y los fichajes son grandes jugadores. Hasta ahora, con los siete jugadores que están en la plantilla, creo que vamos bien encaminados», resume Urko Otegui.

Las primeras semanas de trabajo en los despachos del Pabellón Municipal de Palencia han dejado cinco confirmaciones para su plantilla, seis contando la renovación de Luis Guil. Un bloque sólido con Wintering, Kunkel, Kamba, Álvaro Muñoz y Josip Vrankic. «Estamos muy contentos con estas primeras semanas de mercado. Poder renovar a parte del bloque del año pasado y poder sumar jugadores como Álvaro o Vrankic, nos ilusiona. Creo que es un acierto y ahora nos quedan otros cinco jugadores por incorporar. Intentaremos que sean los mejores posibles para hacer un nuevo equipo que ilusione, nos de victorias y luche por estar lo más arriba posible», afirma.

«Habrá auténticos equipazos otra vez en Primera FEB porque hay grandes presupuestos»

La plantilla, a priori, contaría con otros dos efectivos más por confirmar, Xabi Oroz y Tobias Borg. Los dos han manifestado su deseo de continuar en Palencia, aunque disponen de una cláusula de salida. En principio, esa cláusula expiraba a finales del mes de junio, aunque Urko Otegui señala que todavía seguiría vigente, sin dar detalles sobre su fecha de expiración. «Como habíamos comentado durante el último acto de la temporada pasada, ambos jugadores tienen unas cláusulas hasta cierto día. Si no se activan esas cláusulas, entonces las dos renovaciones se harán efectivas», expone.

Desde la dirección deportiva tampoco se descarta alguna renovación más respecto al bloque de la temporada pasada. Cameron Krutwig podría ser el gran deseado para continuar componiendo una ilusionante plantilla. «Estamos trabajando en la confección de la plantilla. Tenemos que ver si una de esas renovaciones se concreta o no, y a partir de ahí, ver el resto de opciones. Al final tienes que estudiar todos los temas, tanto de posiciones como económico. Al final las renovaciones siempre cuestan un poco más, pero estamos en ello», reconoce Urko Otegui.

Los siguientes pasos irán dirigidos a la parcela interior, donde por el momento tan solo se dispone de un efectivo, Josip Vrankic. «Ahora nos tenemos que centrar un poco en los interiores. Al final la línea exterior la tenemos bastante avanzada y ahora vamos a buscar opciones en esos dos puestos interiores. Contamos con la polivalencia de un jugador como Vrankic que puede ocupar los puestos de cuatro y de cinco, entonces buscando esos jugadores que se puedan adaptar mejor a lo que tenemos», argumenta.

El Súper Agropal Palencia es, por el momento, el equipo que mejor ha jugado sus bazas en este inicio de mercado. El proyecto morado pinta muy bien e ilusiona. «No creo que la competencia en el mercado este verano sea inferior a la del pasado. Tener jugadores con contrato a expensas de esas cláusulas, nos ha ayudado a avanzar. Al final, cuando entren Coruña, Obradoiro o el Estudiantes, van a entrar al mercado con todo. Va a haber auténticos equipazos otra vez en Primera FEB porque hay grandes presupuestos. Lo que tenemos hasta ahora son grandes jugadores más esas dos renovaciones que ojalá se produzca, y seguir mirando el mercado», asume.

El objetivo es pelear por terminar lo más arriba posible y soñar con regresar a la ACB, sin que el ascenso sea una obligación. «El objetivo es el mismo del año pasado, estar lo más arriba posible e intentar luchar por ese ascenso. Desde el club hemos manifestado que nuestra intención y nuestro trabajo van dirigidos a intentar conseguir el ascenso, sin que eso sea una obligación», concluye.