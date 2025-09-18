Mejora el firme de la carretera que une Dueñas y el límite con Valladolid La PP-9031 ha sido sometida a lo largo de 7,5 kilómetros a unas obras de refuerzo del firme, que han costado 329.141 euros

La presidenta de la Diputación, el delegado de la Junta y el alcalde de Dueñas, en la visita a las obras.

El Norte Palencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:51

La carretera provincial PP-9031, que conecta el núcleo urbano de Dueñas con el límite de la provincia de Valladolid a lo largo de 7,507 kilómetros, ha sido sometida a unas obras de refuerzo del firme. La actuación ha supuesto una inversión total de 329.141 euros, de los cuales 279.770 euros han sido aportados directamente por la Junta de Castilla y León a través del Fondo de Cooperación Local General 2024, mientras que los 49.371 restantes han sido financiados por la Diputación Provincial de Palencia.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada del vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, del diputado de zona, Jesús Tapia, del delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio y del alcalde de Dueñas, Miguel Ángel Blanco, han visitado este miércoles el resultado de las obras, ya finalizadas.

El proyecto ha permitido renovar el firme de la carretera, que se encontraba muy deteriorado, y mejorar tanto la calzada como los arcenes y la señalización. Con ello se consigue una vía más segura y cómoda para los vecinos de Dueñas y los usuarios que circulan por este tramo de conexión con Valladolid.

En concreto, la obra ha consistido en la regularización y refuerzo tanto de la calzada como de los arcenes, mediante la retirada superficial de tierra y vegetación, extendida de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf B 50/70 S, y la rehabilitación de cunetas y paseos adyacentes.

Además de mejorar la capacidad portante y la regularidad del pavimento, la actuación ha incluido el repintado de la señalización horizontal y la mejora del balizamiento, garantizando así mejores estándares de seguridad para todos los usuarios.

Obras Hergon Sau ha sido la encargada de ejecutar los trabajos, incluidos dentro del Plan Diputación 2024. Con esta actuación, la Diputación de Palencia subraya que refuerza su compromiso con el mantenimiento y modernización de la red de carreteras provinciales, mejorando la seguridad vial y favoreciendo la comunicación entre municipios.