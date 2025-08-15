El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, en la visita a la carretera en reforma, junto a la factoría de Renault Palencia.
Palencia

Mejora la carretera PP-4105, que conecta dos autovías y da acceso directo a Renault

Las obras, que persiguen la seguridad de los conductores y aumentar la durabilidad del pavimento ante el tráfico pesado, suponen 367.990 euros de inversión

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:24

Las obras de refuerzo del firme en la PP-4105, en el enlace de la A-67 y la carretera regional A-610, una vía fundamental para el tráfico industrial y logístico, ya que conecta dos autovías y da acceso directo a la factoría de Renault (FASA) en Villamuriel de Cerrato, están casi finalizadas. La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto a los diputados Urbano Alonso y Juan Antonio Obispo y a los técnicos de Diputación, han visitado en la mañana de este jueves las obras, que han supuesto una inversión de 367.990 euros.

La carretera PP-4105, de 3,135 kilómetros de longitud, ha sido objeto de anteriores actuaciones de refuerzo, pero el estado actual de su firme presentaba deficiencias que requieren constantes labores de mantenimiento. Las obras tienen el objetivo de mejorar la seguridad y comodidad de la circulación, así como aumentar la durabilidad del pavimento ante el tráfico pesado.

El proyecto ha contemplado una intervención completa, consistente en la regulación y refuerzo del firme de la calzada y arcenes mediante una capa de mezcla bituminosa en caliente. Además, se ha actuado en la glorieta situada en el punto kilométrico 2,580 y se han realizado labores complementarias como el reperfilado de cunetas, recrecido de paseos con zahorras, fresado puntual de bordes para evitar el aumento de la rasante, y la renovación completa de la señalización horizontal. Al tratarse de una actuación sobre el trazado ya existente y dadas las características del firme, no han sido necesario estudios geotécnicos ni ocupar terrenos adicionales.

La actuación se enmarca dentro del Plan de Carreteras de la Diputación de Palencia, cuyo objetivo es mantener y mejorar las infraestructuras viarias provinciales para garantizar una movilidad segura, eficiente y adecuada a las necesidades de los municipios y el tejido empresarial del territorio, según destaca la institución provincial.

