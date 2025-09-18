Marta García se clasifica para la final de 5.000 metros del Mundial de Tokio La atleta palentina firma un brillante estreno en un Campeonato del Mundo y sella su clasificación para la gran cita del sábado tras ser cuarta en su serie

Adrián García González Palencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:07 Comenta Compartir

El debut soñado se hizo realidad. El tartán de Tokio fue testigo de uno de los momentos más especiales en la carrera de Marta García. La atleta palentina debutaba en un Campeonato del Mundo con la incertidumbre que genera una primera experiencia de este calibre, pero también con la ilusión de quien sabe que llega en el mejor momento de su trayectoria. Y la respuesta no pudo ser más convincente. Clasificación directa para la final de los 5.000 metros tras acabar en la cuarta posición de su serie con un tiempo de 14:56.96. El triunfo en la carrera fue para la etíope Gudaf Tsegay, en una serie donde no hubo sorpresas.

La atleta palentina estará en la gran final del sábado donde se medirá a las mejores atletas del planeta. Una final donde estarán otras quince atletas. Las grandes favoritas son las kenianas Beatrice Chebet, Kipyegon y Ngetich, la italiana Nadia Battocletti y las etíopes Tsegay, Belayneh y Eisa. La carrera tendrá lugar en la jornada de tarde de este Campeonato del Mundo de Tokio, a las 14:29 hora española.

Desde el pistoletazo de salida, la semifinal en la que estaba encuadrada Marta se mostró como un campo de batalla de altísimo nivel. El ritmo fue selectivo, con continuos cambios de ritmo. La japonesa Hironaka logró marcharse del grupo, mientras la palentina estaba cuarta siguiendo el ritmo del grupo perseguidor. En ese escenario, Marta García supo mantener la calma, correr con inteligencia táctica y, sobre todo, no perder la referencia de los puestos que otorgaban el pase directo. Su capacidad para adaptarse a cada movimiento resultó clave en una carrera marcada por la tensión y la exigencia. El esfuerzo de la belga Van Lent permitió al grupo mantener la distancia respecto a la atleta nipona, sobre los treinta metros.

A medida que se acercaban las últimas vueltas, el grupo cabecero se fue estirando para recortar diferencias con Hironaka. Marta García se mantuvo firme y logró mantenerse en esas primeras posiciones e incluso tirando del grupo en algún momento. Consciente de que el billete a la final estaba en juego, apretó en los metros decisivos para asegurar su clasificación tras comenzar la última vuelta en cuarta posición. En esa misma posición terminaría la prueba después de aguantar todos los últimos cambios de ritmo de las atletas africanas. Primera participación mundialista y primera final alcanzada. La victoria fue para la etíope Gudaf Tsegay (14:56.46), segunda fue la keniana Faith Kipyegon (14:56.71) y tercera la australiana Rose Davies (14:56.83).

En su camino hacia Tokio, Marta había dejado claro que llegaba en plenitud. Los resultados nacionales e internacionales previos, junto a la solidez mostrada en cada prueba, apuntaban a que estaba preparada para un reto de máxima exigencia. Y así lo refrendó en la pista japonesa, respondiendo con madurez a la presión del debut y mostrándose competitiva frente a rivales de enorme prestigio.

Además del valor deportivo, la clasificación tiene un componente simbólico. Para Marta García, alcanzar la final en su primera experiencia mundialista supone romper una barrera psicológica y abrir un horizonte aún más ambicioso. La final del sábado se presenta como una oportunidad para medirse con las dominadoras absolutas de la especialidad, con todo lo que ello implica en términos de experiencia, aprendizaje y proyección futura. No será sencillo, pero el simple hecho de estar ahí ya representa un triunfo. En el último mundial de pista cubierta en marzo, la palentina fue séptima en los 3.000m, un puesto que incluso podría llegar a superar en su debut en una final mundialista al aire libre.

La palentina no ha llegado a Tokio por casualidad. Detrás de este éxito hay constancia, entrenamientos duros, viajes, sacrificios y convicción. En ese sentido, la clasificación a la final se convierte también en un reconocimiento al esfuerzo personal.

El sábado será otra historia. En la final, Marta García compartirá pista con las grandes estrellas de los 5.000 metros, atletas que dominan el ranking mundial y que acumulan medallas olímpicas y mundiales. Pero ella ya ha demostrado que sabe correr con inteligencia y sin complejos, que es capaz de adaptarse a ritmos endiablados y que su zancada no desentona en un contexto de máxima exigencia. Pase lo que pase en esa cita, lo cierto es que su Mundial ya es sobresaliente. El primer objetivo de la palentina era conseguir su pase a la final, y eso ya lo ha conseguido.

Con el billete en el bolsillo y la confianza reforzada, Marta García se prepara ahora para una de las citas más importante de su carrera. La final del sábado será el escenario donde medir hasta dónde puede llegar esta vez, pero el camino recorrido hasta aquí ya la sitúa en un lugar privilegiado, entre las mejores fondistas del mundo. Con el sueño de una medalla que parece muy complicado, pero sin renunciar a nada.