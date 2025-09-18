Marta García se cita con la historia en su estreno en el Mundial de Atletismo en Tokio

La cuenta atrás de Marta García para un estreno soñado llega a su fin. La palentina se prepara para debutar en un Campeonato del Mundo ... de atletismo y lo hará en el escenario de Tokio, donde disputará las semifinales de los 5.000 metros. La atleta de On lo hará este mismo jueves a las 12:33 horas, en la segunda serie de esas semifinales. Será la única representante palentina en la cita y, al mismo tiempo, una de las grandes bazas nacionales de la distancia tras firmar una temporada que la ha consolidado entre las mejores especialistas del panorama internacional.

Los últimos meses de la palentina han sido espectaculares, con una temporada de aire libre para el recuerdo a la que pondrá el colofón en este Campeonato del Mundo de Tokio. Marta García arrancó logrando su póker de nacionales consecutivos en Tarragona, además firmando el récord de los campeonatos en los 5.000. Después de concentrarse en Sant Moritz junto a su entrenador y su grupo de trabajo, regresó a la competición por la puerta grande preparando esta gran cita en Tokio. Paró el crono en 3:59.40 en los 1.500 del Mitin de Budapest para conseguir su mejor marca en la distancia y la segunda mejor española de todos los tiempos en el 'milqui'.

En Bruselas confirmó su excelente estado de forma al batir su propio récord de España de los 5.000 en diez segundos y establecerlo en 14:44.04, su mejor marca de siempre. Esas dos actuaciones brillantes clasificaron a la palentina para la Final de la Diamond League en Zurich, prueba que terminó en sexta posición. Todo ello, como últimos pasos para llegar en las mejores condiciones posibles a este Campeonato del Mundo de Tokio, donde debuta como mundialista. «Llego muy bien de forma y creo que se ha podido ver durante mis últimas competiciones en el mes de agosto. Es el mejor estado de forma de mi vida», reconoce.

El primer objetivo de la atleta palentina es conseguir un sitio en la gran final que se disputará el sábado a las 14:29 (hora española). Para ello, deberá terminar entre las ocho primeras de su serie. «El objetivo para las semifinales lo tengo muy claro y es conseguir la clasificación para la final. Es el único objetivo que llevo en la cabeza», reconoce Marta García. La corredora del barrio de San Juanillo prefiere ir paso a paso en cuanto a los objetivos y tiene claro que, en caso de clasificarse, ya tendrá tiempo para plantearse y planificar la final de 5.000 metros.

En cuanto a marcas, la previsión es que Marta García no debería contar con demasiados problemas para conseguir sellar su billete para dicha final del Campeonato del Mundo. La palentina, que ha quedado encuadrada en la segunda serie de las semifinales, es la sexta mejor en cuanto a World Ranking de las veinte corredoras y es la séptima con mejor marca personal. El gran estado de forma y la confianza con la que llega la palentina a esta cita son otros dos puntos importantes a tener en cuenta. Las favoritas en esa segunda serie son las etíopes Gudaf Tsegay y Medina Eisa, las kenianas Agnes Jebet Ngetich y Faith Kipyegon y la estadounidense Josette Andrews. Sobre todo, Tsegay y Jebet, que han sido capaces ambas de bajar de los 14:02 en esta distancia.

Marta García ha dado mucha importancia a la adaptación al cambio horario durante las últimas semanas. Comenzó incluso a prepararse en España para sufrir lo menos posible este enorme cambio, siete horas de diferencia, algo que le ha dado un gran resultado como ella misma ha podido comprobar durante sus primeros días en Japón.

«Llevo bastantes días en Tokio. He hecho un pequeño 'training camp' previo, así que he llegado unos diez días antes de competir. La adaptación está siendo muy buena porque la inicié de hecho en España. El tema de dormir, muy bien, y en cuanto a las temperaturas, es duro y al calor nunca te vas a acostumbrar del todo al haber también muchísima humedad. Dentro de las posibilidades creo que estoy muy bien», reconoce.

Otro factor que puede entrar en juego es el de los nervios. A pesar del excelso palmarés de la corredora palentina, este será su debut en un Campeonato del Mundo tras quedarse fuera por decisión federativa en 2023 de la cita en Budapest. Marta deberá gestionar también esa inexperiencia, pese a haber estado en otras grandes citas como los Juegos Olímpicos del pasado verano. La del barrio de San Juanillo llega con muchas ganas de demostrar todo lo que ha trabajado durante el año y Tokio es el escenario perfecto para volver a brillar por penúltima vez esta temporada, esperando que la última sea este sábado en la gran final de los 5.000 metros de todo un Mundial de Atletismo.

«Por el momento no estoy muy nerviosa porque he estado un poco fuera de todo el entorno del Campeonato del Mundo al estar con mi entrenador y el grupo de entrenamiento en este pequeño campamento. Me he incorporado al hotel un par de días antes de la competición y sí que he sentido esas ganas de querer salir a la pista», concluye Marta García.