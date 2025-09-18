El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marta García, en la final de la Diamond League en Zurich. Erin Groll

Marta García se cita con la historia en su estreno en el Mundial de Atletismo en Tokio

La palentina afronta las semifinales de los 5.000 metros con la ilusión y el objetivo de alcanzar la final del sábado

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:31

La cuenta atrás de Marta García para un estreno soñado llega a su fin. La palentina se prepara para debutar en un Campeonato del Mundo ... de atletismo y lo hará en el escenario de Tokio, donde disputará las semifinales de los 5.000 metros. La atleta de On lo hará este mismo jueves a las 12:33 horas, en la segunda serie de esas semifinales. Será la única representante palentina en la cita y, al mismo tiempo, una de las grandes bazas nacionales de la distancia tras firmar una temporada que la ha consolidado entre las mejores especialistas del panorama internacional.

