La mala calidad del aire aconseja cerrar las ventanas y evitar actividades al aire libre

La calidad del aire en Palencia se ha visto afectada por el humo procedente de los numerosos incendios forestales activos en el oeste de Castilla y León, Galicia y Portugal. Tanto el Ayuntamiento de Palencia como la Junta de Castilla y León han emitido avisos por la presencia de partículas en suspensión en niveles muy elevados, que pueden afectar a la salud, especialmente de personas vulnerables.

Los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire muestran que las partículas están en valores muy altos en toda la mitad oeste de la Comunidad, con especial incidencia en las provincias de León y Palencia. En la capital, la estación medidora de la plaza de León ha detectado valores por encima de los permitidos. La causa principal son las emisiones procedentes de los incendios forestales que están arrasando varias zonas del noroeste peninsular.

Las autoridades aconsejan cerrar las ventanas, limitar la actividad física al aire libre y usar mascarilla si es necesario. También recomiendan consultar la calidad del aire antes de realizar actividades al aire libre, ya que la magnitud del episodio puede variar según la dirección del viento.

La Consejería de Medio Ambiente insiste en que las personas más vulnerables (como quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias, alergias graves, asma o problemas cardíacos) deben extremar las precauciones. Deben evitar actividades prolongadas y enérgicas al aire libre, seguir cuidadosamente el tratamiento médico prescrito, usar mascarilla o permanecer en casa mientras duren los niveles altos de partículas, y en casos de problemas cardiacos, pueden aparecer palpitaciones, dificultad respiratoria o fatiga inusual, síntomas ante los que se recomienda consultar con un profesional sanitario.