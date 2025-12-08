El Lecrác acoge este sábado una cita literaria con autores palentinos Durante toda la jornada, se organizarán conferencias, talleres y mesas redondas de distintas temáticas para mayores y pequeños

Una cita con la literatura local. El Centro Cultural Lecrác (sala multiusos 2 o auditorio) acoge este sábado 13 durante toda la jornada –mañana y tarde– el 'Encuentro con autores palentinos', una cita especial llena de actividades organizadas para mayores y pequeños, para todos los apasionados de las historias, de los argumentos, de distinta temática y desde muy diferentes puntos de vista.

El amplio programa cuenta con mesas redondas, talleres infantiles y de adultos, y conferencias variadas. La jornada comenzará a las 11:30 horas con el taller infantil 'Cosas que soy y siempre seré', que se centra en la enfermedad crónica. La conferencia de las 12 horas tratará sobre el bullying, a la vez que fomentará la lectura. Ya por la tarde, será el turno de una charla sobre el horror, el romance y la fantasía en la novela (18 horas), un taller de juegos literarios para adultos (18:30 horas), una interesante conferencia sobre qué hacer una vez que se pone el punto y final a un libro (19:30 horas) para concluir la jornada con una mesa redonda, que se centrará en la temática de Palencia en las obras (20 h.). Además, durante todo el día habrá juegos y actividades para todos los públicos, además de la opción de resolver rompecabezas y conseguir un libro gratis.

Los autores que dirigirán estas actividades son Pilar Amor, Javier Ruiz, Fernando Pastor, Santiago Zurita, Julia Estrada, Aida Acitores, Laura Lázaro, Lucio González, Aina Rotger, Susana de la Calva, Belén Duque, Tess Curtis, Ángeles Fombellida o René Pérez.

Este proyecto colectivo, que nació de la caseta de autores palentinos en la Feria del Libro, gracias a la Librería Iglesias, continúa con esta jornada de unión entre los escritores locales, que buscan acercarse al público.

