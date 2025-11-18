El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Pilar Alonso, a la izquierda, el jueves en el Ayuntamiento en la presentación del aula de convivencia Acex.
Palencia

La jefa de la Unidad de Programas, nueva directora provincial de Educación

Pilar Alonso Celada asume de forma temporal el cargo que ha quedado vacante por la jubilación de Sabino Herrero

J. Olano

J. Olano

Palencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:49

Comenta

Al quedar vacante el puesto de director provincial de Educación el pasado lunes por la jubilación de Sabino Herrero del Campo tras trece años en ... el cargo, sus funciones se atribuyen temporalmente a Pilar Alonso Celada, hasta ahora jefa de la Unidad de Programas Educativos en Palencia. Funcionaria del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y con destino provincial en el puesto de la jefatura del Área de Programas por comisión de servicios, Pilar Alonso ha sido nombrada a través de una resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación «a la vista de las necesidades de personal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  2. 2

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  3. 3

    El cónclave del AC: dos horas de charla, la pregunta de Javi Sánchez y el perdón de Solares
  4. 4

    Un solar abandonado impide urbanizar el acceso a Batallas desde principios de siglo
  5. 5 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  6. 6

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor
  7. 7

    Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid
  8. 8

    Falele se jubila: San José despide a su panadero de toda la vida
  9. 9

    Por qué no se ven obras en la estación de trenes de Valladolid, a pesar de que ya han empezado
  10. 10 Dos heridos al salirse dos coches de la N-601 en Laguna de Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La jefa de la Unidad de Programas, nueva directora provincial de Educación

La jefa de la Unidad de Programas, nueva directora provincial de Educación