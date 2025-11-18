La jefa de la Unidad de Programas, nueva directora provincial de Educación

Al quedar vacante el puesto de director provincial de Educación el pasado lunes por la jubilación de Sabino Herrero del Campo tras trece años en ... el cargo, sus funciones se atribuyen temporalmente a Pilar Alonso Celada, hasta ahora jefa de la Unidad de Programas Educativos en Palencia. Funcionaria del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y con destino provincial en el puesto de la jefatura del Área de Programas por comisión de servicios, Pilar Alonso ha sido nombrada a través de una resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación «a la vista de las necesidades de personal».

La Junta considera necesario atribuir temporalmente las funciones de director provincial en tanto se provea el puesto por los procedimientor normativamente previstos. La Administración justifica el nombramiento en el ejercicio de la potestad de autoorganización que le es inherente y para una correcta y adecuada redistribución de efectivos para evitar deficiencias y sobredimensiones. También lo argumenta con la habilitación por ley de las administraciones públicas para asignar a su personal funciones, tareas y responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen, «siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio así lo justifiquen sin merma de las retribuciones».

Se completa la regulación estableciendo que esta atribución de funciones tendrá una duración limitada, concretamente un año prorrogable por otro más, «previendo la posibilidad de que al final de los dos años se mantenga la atribución si perdura la situación que la originó y el funcionario manifiesta su voluntad de continuar». La ley dispone que mientras dure la situación el funcionario percibirá las retribuciones de su puesto de trabajo, a la vez que la resolución recoge que se exige el cumplimiento de tres requisitos, que son las necesidades del servicio, que las funciones estén en consonancia con el cuerpo de pertenencia del funcionario y que no se produzca merma de las retribuciones, premisas que se dan en el caso del relevo de Pilar Alonso Celada por Sabino Herrero del Campo al frente de la Dirección Provincial de Educación de Palencia.

El ya exdirector provincial se jubiló el lunes pasado al cumplir 70 años después de una extensa vida profesional de casi 48 años de ejercicio desde que a finales de los setenta comenzó a trabajar en un colegio privado de Marchena (Sevilla). Después estuvo en Laredo y desde allí llegó a Palencia, donde trabajó como director del Juan Mena. Mediados los noventa, se integró en el equipo de Inspección de la Dirección Provincial de Educación, desde donde accedió a la Dirección Provincial en noviembre de 2012.